Probióticos para las infecciones íntimas

La microbiota vaginal es aliada del bienestar íntimo de la mujer, compuesta por millones de bacterias, y es importante cuidarla para evitar infecciones y riesgos de partos prematuros o lesiones de riesgo.

El especialista en infecciones urogenitales, Jean-Marc Bohbot, dijo al Biocodex Microbiota Institute que en la vagina hay microorganismos que la defienden de agresiones y contribuyen a la buena salud íntima.

Un mundo microscópico. Alerta sobre que, si hay desajustes en la microbiota vaginal, se pueden dar dos tipos de infecciones, de origen interno o externo.

El experto cuenta que en la vagina hay microbios que esperan que no haya lactobacilos para desarrollarse y crear problemas de origen interno, llamadas micosis, que las mujeres suelen pensar que contrajeron al ir al baño, en una alberca o con su pareja.

"Pero no es así: se trata de un desequilibrio de la microbiota vaginal", afirma el especialista. Las infecciones externas se dan en una vagina desequilibrada, que es puerta abierta a los microbios del exterior, pues carece de defensas y puede contagiarse.

Bohbot afirma que, después del preservativo, una vagina equilibrada es la mejor forma de prevenir infecciones.

Defensa íntima femenina. Para el cuidado de la microbiota vaginal se recomienda: limitar el uso de antibióticos. Evitarlos si no hay un buen motivo para usarlos. Hay mujeres que no tienen control y no tienen otro remedio que tomarlos.

Nada de duchas vaginales. No se debe usar cualquier producto de aseo para lavar el interior de la vagina. Las duchas vaginales alteran el pH y pueden ocasionar un desequilibrio de la microbiota.

No automedicarse. Haber padecido micosis no significa que cada vez que sienta comezón en la zona íntima hay que aplicar un óvulo de venta libre. Se recomienda consultar al médico. Protección extra. Los probióticos son alternativa para el cuidado de la microbiota vaginal, dice el doctor Bohbot: un complemento a los antibióticos y antifúngicos con los que se tratan las infecciones.

