Conferencias de la NCAA cancelan campaña otoñal de futbol americano

La industria del deporte universitario, una de las más extensas, llamativas y lucrativas de los Estados Unidos, se unió a las actividades atléticas masivas afectadas por la pandemia global causada por el nuevo coronavirus, al cancelar las competencias de algunas de las conferencias más importantes, al menos por lo que resta del 2020.

Ayer se anunció la cancelación de las temporadas de futbol americano de otoño por parte del Big Ten (Diez Grandes) y de PAC 12 (Conferencia del Pacífico), dos de las conferencias más importantes a nivel universitario, que engloban a equipos de gran tradición y fiera competitividad. En ambos casos se trata de conferencias de División I, el más alto nivel atlético en los Estados Unidos, donde militan cientos de jugadores que cuentan con extraordinarias facultades y aspiran a un día llegar a ser elegidos en el draft de la NFL.

"Ésta fue una decisión extremadamente difícil y dolorosa que, sabemos, tendrá un efecto importante sobre nuestros estudiantes-deportistas, entrenadores, administradores y fanáticos", dijo Larry Scott, comisionado de la Pac-12. "Sabemos que nada mitigará eso".

14 EQUIPOS integran la conferencia Big 10, 12 universidades están en la PAC 12.

"Cada vida es crítica", recalcó Kevin Warren, comisionado de primer año de la Big Ten. "Queríamos cerciorarnos de que, no solo en las palabras sino en los hechos, privilegiáramos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes-deportistas".

Pese a los pedidos de jugadores, entrenadores y del presidente estadounidense Donald Trump en los días recientes para que se mantuvieran en pie las campañas, el 40% de los equipos relevantes de futbol americano colegial canceló las actividades. La decisión costará decenas de millones de dólares a las escuelas y echa por tierra tradiciones de un siglo.

La cancelación de las actividades durante el segundo semestre del año, corresponde a la preocupación que existe en las universidades por la salud de sus alumnos, personal administrativo y planta laboral, incluyendo a los profesores, ya que los equipos de futbol americano y de los diversos deportes, realizan numerosos viajes a otras ciudades, lo que podría arrojar un elevado y acelerado contagio masivo en los campus universitarios. Big Ten y PAC 12 son las conferencias más recientes en unirse a la decisión de cancelar la competencia, ya que desde semanas atrás, conferencias de la NCAA en División II y División III, habían anunciado que no se disputarían los torneos de otoño.

Hace menos de una semana, la conferencia Big Ten publicó su calendario de futbol americano, pero ayer, mediante una reunión virtual, los presidentes de los programas atléticos de las 14 universidades que integran la división, votaron por la cancelación de la campaña, conscientes de que la prioridad es la salud de los deportistas y el coadyuvar en los esfuerzos para disminuir el número de contagios en los Estados Unidos, uno de los países más castigados del mundo en cuanto al número de personas infectadas de COVID-19. La Big Ten y la PAC 12 se ubican entre las cinco conferencias principales del futbol americano colegial en los Estados Unidos, junto a la ACC, Big 12 y SEC, que ayer mismo anunciaron que sus planes para la temporada 2020 - 2021 siguen en pie.

Incluso, la SEC (Conferencia del Sureste) anunció ayer que ya están buscando la manera de poder disputar los partidos sin correr ningún tipo de riesgo de contagio, algo que dio un poco de optimismo a los aficionados del futbol americano, pues en ese sector militan las universidades que han dominado el futbol americano colegial en los años recientes, como la Marea Púrpura de Alabama, los Tigres de Auburn, los Bulldogs de Georgia, los Lagartos de Florida y los Tigres de la Universidad Estatal de Luisiana, de donde egresó Joe Borrow, primera selección global del Draft 2020 de la NFL.

Pero también la conferencia PAC 12 cuenta con excelentes programas de futbol americano estudiantil, equipos que no podrán jugar la temporada, como los Patos de Oregon, los Troyanos de la Universidad del Sur de California, los Huskies de Washington y los Bruins de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Una luz de optimismo existe en esta conferencia, ya que los presidentes de las universidades anunciaron su deseo de jugar durante la primavera de 2021, siempre y cuando haya sido erradicado el contagio múltiple del coronavirus.

En cuanto a los equipos que no tendrán acción al suspender su temporada la conferencia Big Ten, están los Tejones de la Universidad de Wisconsin, los Buckeyes de la Estatal de Ohio, los Espartanos de la Universidad de Michigan y los Leones de Nittany de la Universidad Estatal de Pensilvania. La cancelación de las temporadas de dos de las principales conferencias del futbol americano colegial, representa un duro golpe en lo deportivo, lo financiero y en la carrera de talentosos jóvenes jugadores que deberán replantear su camino hacia la NFL.

No jugarán