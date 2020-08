Evaluarán cierre del Cañón de Fernández

Aunque el pasado fin de semana se registró una afluencia cercana a los 2 mil visitantes en el Cañón de Fernández a pesar de que el estado de Durango se encuentra en semáforo rojo por los casos registrados de COVID-19, la delegación regional de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado analizará el comportamiento de los asistentes durante los próximos días y de acuerdo a los resultados se podría solicitar el cierre del parque estatal a fin de evitar más contagios.

Raúl Villegas, delegado estatal de la secretaría en la región Laguna, explicó que se cuenta con un protocolo para los visitantes, a través del cual se ha restringido el paso cuando los grupos de visitantes no están dispuestos a acatar los lineamientos para su estadía en este lugar.

Dentro de las medidas que se establecieron está el que los grupos de visitantes no deberán ser mayores a 10 personas y que no se permitirá el acceso a bebidas embriagantes.

Desde el 15 de julio se dio la reapertura del parque tras permanecer cerrado durante casi cuatro meses bajo un estricto protocolo de acceso.

Sin embargo la asistencia ha sido numerosa, por lo que el delegado no descarta la idea de solicitar el cierre, en tanto los casos sigan en aumento en el estado.

"A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera suspendido, vamos a esperar estos 15 días de contingencia roja por decirlo así. Si continúa, yo creo que habrá necesidad de cerrarlo otro mes", explicó Villegas.

Asimismo, comentó que otro de los problemas que ha dejado la gran cantidad de visitantes es la basura que dejan, desde botes de cerveza hasta pañales sucios, por lo que llama a cuidar este espacio natural.

