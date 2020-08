Vucetich habría sido rechazado por Jorge Vergara

A la espera de que Víctor Manuel Vucetich sea anunciado oficialmente como director técnico del Guadalajara, recordó cómo en el 2015 estuvo a punto de dirigir al Rebaño, pero viejas rencillas con Jorge Vergara no lo permitieron.

En entrevista al programa "Oleada Deportiva", el director técnico confesó que estuvo a una firma de ser el "pastor del rebaño", y cinco años después, de la mano del hijo de Vergara, Amaury, se podrá concretar.

Eran los tiempos en que Jaime Ordiales era director deportivo de los tapatíos: "Me hicieron la invitación, en ese momento diríamos había tenido alguna situación….

"(Jorge) Vergara había hecho algunos comentarios contra mí cuando yo estaba en selección (2014, por tres juegos) y que me inviten pues se me hizo raro, fui, dije, 'prefiero hablar con él para ver qué pretende… . Si antes habló mal de mí, que pase de esto no sería lo sano', así que hablamos para que me conociera".

La junta se realizó, pero Vucetich no salió del todo convencido: "Les dije voy a pensarlo, tomaré la decisión algunos días, 'yo les aviso'. Después ellos se decidieron por otro técnico, y dije está bien, di las gracias".

Vucetich rectificó un poco al hablar de Jorge Vergara: "Bueno, no es que haya hablado mal de mí. Pero estando en Selección no me apoyó, y por eso se me hizo raro que me llamara. Pensé: 'a ver, que me conozca para ver si es el interés real'. Al final no pasó nada, pero no fue una situación normal".

En la entrevista, realizada hace unos días, antes de que se le vincula con el Rebaño, se le preguntó qué pasaría si en algún un momento tuviera que elegir entre dirigir al Guadalajara o al América:

"Son dos equipos que tienen su encanto. Chivas es mexicano al 100 por ciento, y es un reto muy importante para cualquier entrenador jugar así; pero América tiene todo el respaldo, pero además la historia que tiene, el compromiso y la obligación… Los dos tienen sus encantos".