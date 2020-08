Joe Biden anuncia a Kamala Harris para su fórmula presidencial

De 55 años de edad, Kamala ha fungido como senadora de California.

"Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris", tuiteó Biden, describiendola como una luchadora intrépida.

Será la próxima semana que Biden y Harris acepten sus candidaturas en la Convención Nacional Demócrata, misma que se llevará a cabo de manera virtual ante la pandemia del coronavirus.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.