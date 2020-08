Tras 10 días intubado, dan de alta a paciente COVID-19 en Gómez Palacio

Paciente vence la batalla contra el COVID-19 que durante 10 días mantuvo intubado para que sus pulmones no sufrieran un daño mayor y comprometiera el funcionamiento de otras funciones de su cuerpo. Ya fue dado de alta y vive para contarlo.

Se trata de un hombre de 55 años de edad, quien ingresó al Hospital General de Zona número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al presentar síntomas asociados con el virus.

La encargada de la Jefatura de Enfermería del Hospital, Brenda Reyes Soriano, comentó que el paciente presentó síntomas agudos, por lo que se determinó activar el protocolo de atención a enfermedades respiratorias, y fue ingresado para brindarle un manejo adecuado.

Pero sus síntomas empeoraron y las complicaciones aumentaron, por lo que la especialista Sofía del Carmen Rivera Padilla, quien se encontraba a cargo de su tratamiento, le informó que requerían intubarlo para evitar que sus pulmones sufrieran un daño mayor y se complicaran otras funciones de su cuerpo.

Durante 10 días, el paciente peleó por su vida, con todas sus fuerzas; los primeros tres días se encontraba grave y desafortunadamente las noticias que se compartían a sus seres queridos no eran alentadoras.

El séptimo día comenzó a mejorar y con ello aumentaron las esperanzas, después de un panorama desolador, sus hijos recibieron la noticia de que se le retiraría el soporte de vida para evaluar si sería posible que lograra mantener sus funciones respiratorias satisfactoriamente.

El paciente de 55 años, dijo no tener palabras para agradecer todas las atenciones que se le dieron durante su hospitalización. “Ha sido lo más duro que he pasado en toda mi vida, el sentir que puedes morir en cualquier momento, es algo que no le deseo a nadie”, externó.

Invitó a la población en general a no bajar la guardia, seguir las medidas de sana distancia, evitar eventos con la familia, mantener la higiene de manos y no saludar de beso.