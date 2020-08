Artistas se menifiestan para exigir apoyos ante crisis económica

La Resistencia Artística Nacional (RAN) se manifestaron hoy en las calles Eje Central y en el Zócalo capitalino para exigir apoyo al sector cultural y artístico del país porque a casi cinco meses del cierre de espacios culturales, enfrentan crisis económicas y pérdidas de empleo.

Actores, músicos, bailarines, zanqueros, acróbatas, técnicos, acomodadores, taquilleros, staff, iluminadores, operadores de audio, equipos de producción, artistas urbanos, directores, dramaturgos, maquillistas, entre otros artistas, caminaron de Eje Central al Zócalo, con pancartas que decían leyendas como: "La vida nos hizo 'teatreros', no hay ahorro que aguante una pandemia".

Algunas de las medidas de apoyo que exigen son: reapertura de teatros, participación de de los presupuestos destinados al sector cultural a través de la Secretaría de Cultura, tarjeta de Bienestar sin restricción de edad, género o condición; partida especial para el rescate de trabajadores de arte y cultura y participación en los programas de apoyo dedicados al gremio artístico.

El director de teatro Luis Gómez Yunta indicó en entrevista que la RAN nació hace dos meses y congrega, hasta el momento, a artistas de Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Estado de México y Quintana Roo, que, en suma, representa a alrededor de mil 500 artistas y teatreros.

Tras la manifestación, representantes de la RAN sostuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina; así como con representantes de la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Trabajo locales.

"Del dicho al hecho hay un trecho, pero logramos avanzar en cuatro puntos. Se nos invitó a formar parte de un padrón de apoyo de 3 mil pesos para las cerca de 300 personas que hoy participamos en la reunión, se entregará en dos exhibiciones. Además, esta tarde tendremos una reunión con la Secretaría de Bienestar para dialogar sobre la tarjeta de Bienestar para que se pueda entregar sin restricción de edad, género y condición. Y mañana tendremos una mesa técnica con Cultura y Salud para los lineamientos de reapertura de espacios escénicos, principalmente de los teatros", indicó Luis Gómez.

Adicionalmente, el director de teatro refirió que existe la promesa de vincular a la RAN con autoridades de las 16 alcaldías de la capital para comenzar a analizar formas de trabajo.

En semanas pasadas la Secretaría de Cultura federal, frente a la petición de apoyos de otros colectivos artísticos como #NoVivimosDelAplauso, ofreció a los artistas que formaran parte del Registro Nacional de Agentes Culturales para que tengan la posibilidad de acceder al préstamo de 25 mil pesos que otorga la Secretaría de Bienestar. Al respecto, Gómez indicó que los miembros del RAN decidieron no ser parte de ese registro.

"Son préstamos de 25 mil pesos, pero para nosotros es un paliativo que a corto plazo se volverá un problema, adquirir una deuda no es una solución. Se los dijimos hoy y nos ofrecieron vincularnos con Bienestar pero para hablar sobre la tarjeta, que, de lograrse, podría funcionar como una tarjeta de desempleo por un tiempo definido".

Y agregó: "No es secreto para nadie que muchos trabajadores de la cultura somos informarles, así que sería de gran utilidad que esa iniciativa prospere, no la queremos a perpetuidad. Se acaba de anunciar que se destinarán mil millones de pesos para Chapultepec, pero esa infraestructura necesitará de nosotros, la prioridad también deben ser los artistas".

Respecto a la reapertura de espacios, el director de teatro explicó que si bien existe ya la posibilidad de que en semáforo naranja los teatros con 500 localidades puedan abrir con 25% de aforo, no sólo no se ha dado luz verde, sino que además serán pocos los productores que puedan invertir con la certeza de que podría haber más pérdidas que ganancias.

"Nos dijeron que analizan que la reapertura se pueda hacer con un 33% de aforo, pero les mencionamos que la crisis económica es para todos, habrá mucha gente que primero necesita solucionar sus gastos primordiales como alimentación y vivienda, de modo que no pensarán en pagar un boleto para ir al teatro. Por ello, necesitamos pensar en otras soluciones más profundas. Abrir un teatro para que no vaya gente será muy difícil, ¿quién se va a aventar con el 33%, cuando es probable que la gente no vaya?", explicó.

La RAN propone que puedan comenzar a llevarse a cabo funciones a puerta cerrada y que los teatros que dependen de recursos públicos puedan contratar a los artistas. "Hay un presupuesto que todas las dependencias tuvieron que entregar para atender los temas de salud, pero hay otros presupuestos que no se están utilizando porque los teatros están cerrados, así que si nos contrataran podríamos darles la libertad de uso para que lo transmitan. La alcaldía Cuauhtémoc hizo compras de boletos a algunos espacios, esa podría ser otra solución. Cuando hay voluntad las cosas pueden avanzar, somos miles de familias las que vivimos del arte y la cultura, y fuimos los primeros en valer gorro", sentenció.