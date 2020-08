Horacio Pancheri se 'adelanta' al cumpleaños de Miriam Vega y se equivoca de edad

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marimar Vega dió a conocer una fotografía en donde se encuentra acompañada de su novio, Horacio Pancheri, en la cual se observa a la pareja sosteniendo un pastel y en el unas velas con el número 36.

Los seguidores, fans e incluso amigos de Marimar comenzaron a felicitarla, algunos confundidos por el día en el que había publicado la foto y otros por el número que se mostraba en la vela, ya que su cumpleaños es el 14 de agosto y la edad que cumplirá son 37 años.

Después de una confusión por parte de la gente, la actriz mexicana edito el post y escribió en la descripción que Horacio había confundido el día y los años que la actriz cumplirá y agregó que la semana de festejos iniciaba con ese detalle.

"Todavía NO es mi cumpleaños, ni tampoco cumplo 36, pero mi novio se confundió al comprar las velitas, gracias Horacio por todo lo que haces por mi te amo y agradezco tanto tenerte en mi vida!!! Empezó la semana de festejos", expresó.

Algunos fans y seguidores de la protagonista de "Las trampas del deseo", se molestaron por la ´confusión´ del argentino y no comprendieron la broma que Horacio hizo para su novia, las críticas llovieron en los comentarios e incluso algunos ofendían a Pancheri, por lo que Vega decidió limitar los comentarios en a publicación.

"No puede ser posible que no se sepa el cumpleaños de su novia". "A nadie se le olvida el cumpleaños de su novia y menos si llevan tanto de relación". "Deberían de terminar, como es posible que no sepa cuántos años cumples, qué horror". "Nombre que buen novio que ni la fecha de cumpleaños se sabe", se leía en algunos de los comentarios.

Por otra parte, algunos seguidores entendieron que se trataba de una broma y que ese tipo de detalles son los que la pareja acostumbra en su relación a lo que también dejaron muchas muestras de amor en los comentarios.

"Qué bonita pareja y que bonita forma de comenzar a festejar el cumpleaños de Marimar, los amo". "Se ven super bonitos juntos me encantan, súper auténtica su pareja, que duren mucho". "Qué detalle tan mas bonito, son una pareja hermosa, me encanta".

Marimar aclaró en sus stories de Instagram que obviamente su novio sabe la fecha y los años que cumplirá este 14 de agosto, y reiteró que el post que compartió con la leyenda "No es mi cumple" es para que la feliciten hasta ese día.

Posteriormente agregó tres videos en donde muy molesta expresa la falta de humor de la gente que la sigue y agregó que Horacio le organizó una fiesta con todos sus amigos cercanos, los cuales se hicieron la prueba de Covid y salieron negativos, añadió que celebrará su cumpleaños con un viaje romántico en compañía de su novio.