Raúl Mireles, el mimo lagunero que hace de todo un poco

La vida ha sido de muchos contrastes para Raúl Mireles, desde recoger botes de aluminio hasta viajar a Nueva Delhi y Calcuta, India, como mimo representante de México e invitado por ese país.

Raúl Pérez Mireles, el mimo que hace unos años repartía abrazos por la avenida Juárez y calle Cepeda, en Torreón, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y ha hecho de todo, desde reportero gráfico, mesero, encargado de bar, actor, guardia de seguridad (su estatura de 1.96 metros le ayuda), se promueve en su motocicleta para “hacerte los mandados” ahora durante la pandemia y es todo un personaje local.

Sus padres, Javier Pérez y María del Carmen, recién fallecida, eran maestros de baile de salón y su papá desde hace varios años vende caleidoscopios en el Centro de la ciudad, aunque también por la pandemia dejó de hacerlo.

“Yo creo que sí traigo algo de ellos”, dice.

Durante su carrera en la UAdeC, estudió también pantomima y de ahí le nació la pasión por esta expresión corporal artística que lo llevó a conocer la India, “sin dinero, pero recibí ayuda de amigos y Difusión Cultural del Gobierno del Estado y del Municipio”.

Raúl forma parte del grupo Mimos sin Fronteras y debido a ello han realizado diversas presentaciones, han subido videos y fotos en las redes sociales, pero nunca se imaginó que el director de Cultura de Calcuta, Niranjan Gowsmani, luego de ver sus fotos le enviara un correo personal, invitándolo a la India, en marzo del año pasado.

Le ofrecían comida y hospedaje, pero no el vuelo y eso lo desanimó, pues no tenía dinero para hacer semejante viaje.

“Mis amigos me animaron, me decían que era una oportunidad increíble, conocer otro país, otras costumbres, mimos de otras partes del mundo y me animé a tocar puertas y conseguir recursos. Se pudo y me fui a la India, conocí a grandes mimos de varios países de Asia”.

Cuenta que hasta le dio colitis de tipo nerviosa, ya que era el primer mexicano que estaría en el festival de Calcuta, pero luego allá el director le dijo, “no eres el primer mexicano”, eso lo tranquilizó. “Eres el primer latinoamericano que viene”, le dijo el director. -“¡No mam...!”. “¿Qué es no mam...?”, -“luego te explico”. Le volvió la colitis nerviosa.