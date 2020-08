Zac Efron protagonizará remake de Tres hombres y un bebé

Parece que Zac Efron tiene un nuevo proyecto de la mano de Disney.

Según reveló el portal de Variety, el actor estadounidense será protagonista del remake Three Mean and a Baby, cinta que estará disponible a través de la plataforma de Disney Plus y que será producida por Gordon Gray, mientas que Will Reichel se encargará del guión.

Hasta ahora se desconoce quién dirigirá la película basada en la comedia francesa, Tres solteros y un biberón protagonizada en 1987 por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson, quienes se ven obligados a adaptarse a la patenidad cuando una niña, hija del personaje de Danson, aparece en la puerta.