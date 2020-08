Sus bodas causan ecos

La semana pasada la familia Fernández volvió a dar de qué hablar y esta vez no fue por Alejandro, sino por una de sus hijas, Camila.

La también cantante se casó el primero de agosto en la Parroquia San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco, luego de nueve meses de noviazgo con Francisco Barba.

La boda sorprendió a todos debido a que se dio muy rápido y se efectuó en medio de la pandemia de COVID-19. La joven recibió felicitaciones, pero también críticas a pesar de que en la ceremonia se respetaron las medidas sanitarias.

A través de las redes sociales, los internautas le dedicaron algunos mensajes donde consideran que fue un acto de irresponsabilidad el haberse casado en tiempos delicados. Algunos se atrevieron a teorizar que la hija de "El Potrillo" está embarazada y ese habría sido el principal motivo para casarse.

Una de las principales quejas fue que la novia no usó cubrebocas, además de que el novio llegó en un caballo a la iglesia.

"¿Pero por qué no se esperaron a que se acabara todo esto?", "La novia sin tapabocas como si el coronavirus dijera 'no, porque es la novia'", "¿Y la pandemia dónde quedó? Lo que pasa es que para los ricos no existe y pueden pagar sobornos", "¿Está embarazada o qué prisa?" y "Qué irresponsables, creen que por tener dinero no les puede dar el virus" son algunos comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones del programa El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, el cantante de Me dediqué a perderte, Mátalas, Caballero, entre otras más, en las imágenes se mostró feliz de ver a su primera hija llegar al altar, aunque reconoció que cuando se enteró de la noticia le entró nostalgia al ver las fotos de Camila cuando era pequeña.

"Es un día muy especial para todos. Ya me empezaron a volar los pollos", declaró el cantante a la prensa nacional.

Ante los señalamientos, Camila se valió de Twitter para responderle a los haters. "Oigan dejen de inventar que mi fiesta fue de mil 500 personas jajajaja eso es imposibleeee lol", posteó y agregó: "Siento que ni siquiera debería de estar aclarando nada la vdd porque lo que queríamos era una celebración en familia sin ser tan público. Todos estábamos siguiendo todos los protocolos de sanidad. Pero jajaja los hubiera invitadoooo hombre pa' que vieran bieeen".

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Camila dijo que al ser una integrante de la dinastía Fernández sabe bien que su vida privada ya no será tan solo de ella, sin embargo, reveló que estaba dispuesta a afrontar tal situación.

"No me importa mucho eso ya que crecí con eso. Voy a decidir qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir. Esto lo he aprendido de mi padre y de mi abuelo".

Jennifer Lopez tenía pensado casarse en este 2020, sin embargo, sus planes de unir su vida a la del beisbolista Alex Rodríguez se vieron frustrados por la pandemia del coronavirus, aunque hay quienes aseguran que posiblemente sí se case antes de que acabe el año y el enlace sería en Italia.

En los últimos años, varios famosos se han casado entre polémicas que no tienen nada que ver con la contingencia que se vive hoy en día, sin embargo, sí provocaron que acapararan titulares por diversos motivos.

Cincuenta y cinco horas, eso fue lo que duró el matrimonio entre Britney Spears y Jason Alexander, que realmente surgió como resultado de una noche de fiesta por la llegada del año nuevo en 2004.

Cher y Gregg Allman sí aplicaron el popular dicho de "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", pues tras unirse en la llamada "Ciudad del pecado", solicitaron el divorcio tan solo 10 días después, aparentemente a causa de las adicciones de Allman.

Kanye West fue el elegido en 2014 por Kim Kardashian como su esposo, en una relación que se esperaba fuera definitiva, pues la socialité ya había contraído nupcias con el basquetbolista Kris Humphries en la primavera de 2011, compromiso que tan solo duró 72 días. Ahora, Kim tampoco está con West.

En una fastuosa ceremonia religiosa transmitida en vivo por televisión, Gloria Trevi y Armando Gómez se unieron en matrimonio el 17 de diciembre de 2009. El acto ocurrió en la Catedral de Monterrey, donde cientos de fans acudieron para ver de lejos a la intérprete.

La expectativa por conocer el vestido de Gloria era mucha. Su diseñador, Gustavo Matta, había dicho que sería algo espectacular, y así fue... Sin embargo, no gustó del todo. El ajuar de Trevi estuvo inspirado en diseños españoles, en la época de Luis XV. Contó con una cauda de 8 metros y un peso aproximado de 40 kilos.

Según dijo Matta al Diario Reforma, "como la ceremonia sería en la Catedral, que es un lugar muy imponente, entonces había que hacer un vestido imponente para una mujer imponente". Para la confección, Matta usó 60 metros de seda cruda, 250 metros de tul y 45 metros de raso para el forro.

El 18 de enero de 1997, Mijares y Lucero se casaron en medio de una majestuosa ceremonia en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México, la cual fue televisada y bautizada como "la boda del siglo".

Millones de mexicanos siguieron el enlace matrimonial, mismo que se encuentra entre los 10 programas de mayor audiencia en la historia de Televisa. Se calcula que la boda costó aproximadamente 766 mil pesos y que a la recepción asistieron más de 700 invitados.

De acuerdo con la pareja, la idea de televisar la boda fue en agradecimiento al cariño que los fans les había brindado a lo largo de sus carreras.