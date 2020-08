Lagunera Karla García plasma su arte en los cubrebocas de Santos

En su pasada visita a la Sultana del Norte, los Guerreros llamaron la atención durante su traslado y estancia en la capital de Nuevo León, al portar cubrebocas personalizados.

Pero fue el gusto por su trabajo, el que hizo que su nato talento se volviera viral a nivel nacional. La artista visual lagunera, Karla García, fue la autora de este suceso, en la que se resaltó su creatividad a gran escala.

Fue un accidente, el que propició que jugadores y cuerpo técnico de Santos Laguna, portaran esos cubrebocas, que es uno de los protocolos que solicitan las autoridades de la Liga MX y de la Secretaría de Salud, tanto en entrenamiento como en encuentros.

El zaguero brasileño Matheus Dória desde su llegada a la Comarca, es seguidor de Karla Gabriela García Márquez en redes sociales y aprecia el arte de la lagunera en todo el trabajo que realiza en tenis, chamarras, pantalones, cuadros, lienzos y demás.

Con la chispa que la caracteriza, García Márquez tuvo la idea de regalarle tres cubrebocas con diferentes diseños al defensor amazónico. Uno de ellos lo llevó al entrenamiento al TSM y todos los albiverdes, lo quisieron.

Pero no fue fácil cumplir la petición. Sin comercialización de por medio ni derechos de imagen de la marca, Karla Gabriela, comenzó la titánica elaboración de 60 paquetes personalizados, que le llevó días para su elaboración.

"En lo que más me entretuve, fue en el escudo, sobre todo en la corona, ya que todo fue hecho a mano, pero con escasas gotas de pintura acrílica" señala la artista, quien antes se desempeñaba como coach de crossfit y ejercicios funcionales.

Los cubrebocas son de neopreno de tres capas de protección y transpirables, lo cual no permite la sudoración ni la filtración del aire, además de ser moldeables a la cara. Son lavables y tiene una vida útil de aproximadamente 30 pasadas por agua y jabón.

"En otros lados se mandan a imprimir, yo lo hago con mis manos, la cantidad que se usa de pintura es mínima, por lo que no es tóxico. Los hice casi todos al mismo tiempo, faltan por entregar algunos porque me tardé más de lo pensado" reveló.

Y es que confesó, que se llevó más de tres días en elaborarlos, con una jornada que comenzaba desde las 10 de la mañana y finalizaba de madrugada, entre tres y cuatro. No sabía el impacto que tendría, ni los efectos en los que repercutirían sus diseños.

"Para nada se lucró ni tomé ventaja de eso, no soy así, pero mucha gente me ha preguntado por su precio y no lo hay, no están a la venta, fueron personalizados directamente para los jugadores, ni siquiera sabía que los llevarían puestos para el partido en Monterrey".

También se sorprendió, cuando supo que el técnico santista Guillermo Almada, al principio de la conferencia de prensa virtual postpartido en el Estadio BBVA, apareció con el cubrebocas que había diseñado, así como dando indicaciones en la banda durante el cotejo.

Los cubrebocas personalizados de Santos Laguna, son una de las cosas que Karla Gabriela ha plasmado en varios años de intensa labor, en el gusto por los colores y lo que puede hacer con ellos en cualquier superficie.