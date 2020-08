Pruebas rápidas para COVID-19 no tienen validez de secretarías

La Jurisdicción Sanitaria N.º II advirtió que las pruebas rápidas para la detección del virus SARS-CoV-2, sean caseras o no, no tienen validez para la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, por lo que llama a la ciudadanía a no realizar un gasto innecesario.

Jorge Luis Candelas Rangel, jefe de la jurisdicción en Gómez Palacio, explicó que en esta etapa de la pandemia por COVID-19 una prueba rápida no tiene validez para el sistema de salud. Detalló que en la actualidad no hay ningún lugar autorizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para que realice este tipo de pruebas. La prueba llamada PCR (Proteína C Reactiva ) recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se realiza a través de un hisopo que se introduce en la nariz. Es una prueba considerada de las más seguras, aunque el proceso es lento. Es una técnica que se ha utilizado durante los últimos 30 años para detectar información genética del virus. Las pruebas serológicas se realizan mediante una muestra de sangre y se les conoce como pruebas rápidas, son las que detectan inmunoglobulinas IgG/IgM. Candelas explicó que incluso hay laboratorios que realizan pruebas PCR que no son aceptadas para el diagnóstico, al no contar con el aval del Indre. "La controversia no es si son buenas o no, sino que no están validadas en esta etapa de la pandemia para el diagnóstico. Como una alternativa al diagnóstico no es válida, por eso no las mandamos hacer ni las promovemos", recalcó el jefe de la Jurisdicción. Insistió en que estas pruebas no están autorizadas como una prueba válida para el resultado del diagnóstico de positividad de COVID. De obtener un resultado positivo, se tendría que enviar a realizar una prueba PCR para confirmarlo, por lo que él invita a no invertir en ellas.