Alianza Federalista condiciona asistencia a Conago

La llamada Alianza Federalista, integrada por once gobernadores del país, no se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 19 de agosto, esto a menos que sus peticiones específicas se incluyan en la próxima sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí.

Así lo informaron los mandatarios de dicha alianza ayer, luego de su más reciente encuentro de coordinación en el Centro de Convenciones de Torreón, reunión que estuvo encabezada por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en su calidad de anfitrión.

Durante el encuentro los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Durango (de manera virtual), dejaron listo un documento con diversas peticiones específicas para ser expuestas ante el presidente López Obrador.

Las peticiones que presentarán los mandatarios fueron catalogadas como "elementales" para la vida pública del país y su atención a temas como la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica.

"Hemos decidido ir juntos a la Conago con una propuesta única y que este próximo fin de semana les daremos a conocer los temas de interés de México, de la república, que deben estar en la agenda de la reunión de Conago, es decir, solicitaremos que esos puntos a tratar hagan parte del orden del día; caso contrario, hemos definido no asistir a la Conago.

"Los temas son prioritarios para el país, no para nuestras entidades en lo personal, son temas que impulsaremos de la agenda nacional y que tampoco es desconocido de la opinión pública, que en las últimas reuniones hemos tratado temas de importancia para la nación, no solo para nuestros estados".

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, fue enfático al señalar que no existe la necesidad de acudir a la reunión en San Luis Potosí si se dejan de lado los temas que revelarán el próximo fin de semana, pues:

"Obviamente si estos temas no son puestos sobre la mesa, pues no tiene caso que vayamos… Es como si tú quieres ir a un restaurante y no está lo que quieres comer, pues no vas". Además advirtió que "la Conago no es el presidente, el presidente es un invitado".

Los mandatarios señalaron que aunque existen acuerdos generales en los temas que se compartirán a la Conferencia Nacional de Gobernadores, se detallarán algunos otros aspectos mediante agendas de trabajo en el transcurso de la semana, aunque no revelaron pormenores al respecto.

Los recursos para atender la pandemia de COVID-19, las estrategias de reactivación económica y el federalismo fiscal, al igual que el tema de la seguridad, hacen parte de las inquietudes que han dado pie a la reunión de gobernadores.