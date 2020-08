Guerreros pelearán por el triunfo

Hugo Rodríguez, defensa central de Santos, indicó ayer que el estar a tres puntos de la cima del Guardianes 2020, que ocupan las Águilas del América, precisamente el rival al que visitarán el próximo jueves, hace que la motivación crezca en los Guerreros.

Durante una conferencia virtual que tuvo ayer ante medios de comunicación indicó además que estaban conscientes del difícil arranque de campaña que les tocó.

"Desde que vimos el calendario, sabíamos que era un inicio complicado, con rivales de nombre y peso que están haciendo las cosas bien, creo que los cuatro puntos si tal vez no son excelentes, nos dejan en una buena posición, a tres puntos del puntero, así que estamos a nada para pelear los puestos más importantes".

Recalcó que la única forma de salir con números positivos en una doble jornada en la que fungieron como visitantes, es hacer fuerte el punto conseguido en la Sultana ante los Rayados, ganándole al América en la capital del país.

'AMÉRICA ES DIFÍCIL'

Reveló que se están exigiendo al máximo y conforme pasen los duelos, deben pasar esa línea y el nivel que mostraron, para tener un mejor Santos.

"Conforme pasen los partidos, tenemos que sacar una mejor versión de nosotros mismos y sabemos que jugar ante América es difícil, más en la altura, pero creo que tenemos los argumentos necesarios para poder pelear por la victoria".

El defensa verdiblanco indicó que el conjunto azulcrema siempre tiene su vara muy alta de exigencia en el club, de siempre estar peleando el título y en la actualidad que son líderes, al final es complicado tener a toda la gente contenta.

30 AÑOS tiene Hugo Rodríguez, quien está jugando su cuarto torneo con los Guerreros.

"Están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien, no nos queda más que trabajar y saber que siempre es complicado jugar allá" reconociendo que no será ventaja que no jueguen en el Azteca.

"Tanto como ventaja, no creo que sea así, tal vez se sientan más cómodos jugando en el Azteca. Es motivante cuando toca ir a jugar allí, pero también es una cancha difícil, sabemos que estamos a nada de la tarea de estar a tres puntos de pelea por el liderato, es lo que más nos empuja para pensar en ganar".

SE ADAPTA

Con todos los movimientos que ha tenido Almada que realizar debido a diferentes motivos, sobre todo en la parte defensiva, Hugo Isaac ha tenido también que adaptarse lo más rápido posible a sus compañeros.

"Todos ellos son grandes jugadores, algunos ya venían esperando una buena oportunidad, pero lo hicieron bien cuando estuvieron en la cancha, algunos como los refuerzos, con un poco con la idea del Profe (Almada) pero se cumplió bastante bien".

Recordó que contra Chivas, Ismael Govea y Félix Torres lo hicieron de una muy buena manera, ya que todos están trabajando para sacar la mejor versión de cada quien, esforzándose al máximo para poder sumar al equipo e intentar ser titulares.

"Creo que la competencia interna es tan buena, que quien esté dentro jugando, hará que el equipo funciona muy bien".

Acerca de la línea de 5 que pretende implementar el estratega uruguayo, Rodríguez de la O aclaró que eso lo vienen practicando desde la pretemporada.

"El Profe ya traía la idea de armar una línea de cinco y creo que lo hemos tomado muy bien, al principio sí se nos complicó, porque ya teníamos muy arraigada la idea de jugar con un 4-4-2, pero en cuanto metió la línea de cinco, lo supimos leer bien y creo que nos puede ayudar mucho, para estar muy bien en la parte de atrás".

Del empate ante la Pandilla comentó: "creo que es amargo por como se dieron las cosas, pero estamos tranquilos, sabemos que Monterrey es un rival muy difícil y que jugando en su estadio se nos ha complicado mucho últimamente, así que creo que no fue tan malo el resultado".

SOBRE EL ÁRBITRO

De la mejor manera tomó Rodríguez, la designación de Fernando Hernández como árbitro central del partido ante los Azulcremas.

El nazareno es el mismo que en la fecha inaugural ante Cruz Azul, lo expulsó con ayuda del VAR, cuando apenas el reloj había transcurrido 10 minutos de juego. El experimentado defensor no cambiará su forma de jugar ni tomará medidas en su manera de marcar.

"Más que con precauciones, tengo que salir a jugar y a disputar todas las pelotas de la misma manera, no puedo ir con miedo, dudando y pensando si me expulsan, no puedo concentrarme en esas cosas, necesito hacer mi futbol fuerte y esperar que el árbitro juzgue, marque y haga bien su trabajo".

Rodríguez consideró que el tema arbitral al igual que los jugadores, se están ajustando a las modernos tiempos, sobre todo al juzgar las repeticiones con el VAR.

"Toca ir aprendiendo sobre la marcha, al igual que quiero suponer que también a los árbitros les ha tocado aprender conforme los partidos, a nosotros como defensas y jugadores, nos va a estar tocando ir viendo cómo se va a marcar, sabiendo de que hay ciertas formas de ir a presionar".

Recordó que en la primera fecha fue algo muy puntual al ir persiguiendo al delantero, pero sin poder adivinar la hora exacta en que se frenará "es un paso el que doy, no intentó lastimarlo ni barrerlo, hubo jugadas muy parecidas la jornada anterior, como al chavo que expulsaron de Chivas, tampoco tiene ninguna mala intención".

VIDEOARBITRAJE

Hugo Isaac dejó en claro que el VAR a veces es injusto, ya que con una fotografía o cuando congelan una imagen para revisarla, se ve muy grotesco, pero si van a juzgar así todas las jugadas, tendrán que aprender a marcar de diferente manera.

"Ya hay menos barridas en balones divididos porque todos tenemos miedo de que se nos va a expulsar por ese tipo de cosas, en el área son menos los empujones y agarrones, porque hasta los mismos árbitros te llegan a decir que cualquier cosa te lo van a marcar como penal, toca ir aprendiendo y sabiendo que las cosas han cambiado, pero es adaptarnos a todo, no podemos empezar a señalar, a excusarnos en el VAR".