La Conago no es el presidente: 'Bronco'

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", advirtió que "la Conago no es el presidente", durante su visita del lunes a Torreón, en el marco de la más reciente reunión de la llamada Alianza Federalista de gobernadores de diversas entidades.

Rodríguez se refirió al encuentro que sostendrán los mandatarios de la alianza con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 19 de agosto en San Luis Potosí, encuentro al que acudirán siempre y cuando se cumpla con una agenda de temas que los gobernadores pondrán sobre la mesa desde este mismo fin de semana.

"Es que la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) no es el presidente, el presidente es un invitado, nosotros queremos que nuestros temas sean puestos sobre la mesa y obviamente si estos temas no son puestos en la mesa, no tiene caso que vayamos. La Conago es una organización de nosotros", expuso.

El gobernador de Nuevo León además criticó que dicho organismo nacional de mandatarios no tiene una función de utilidad actual, por lo que deberá replantearse su "formato" para hacer frente a las actuales problemáticas sociales, principalmente en el plano de salud, economía y generación de empleos.

Al finalizar la reunión de la Alianza Federalista, Rodríguez Calderón reflexionó ante medios de comunicación sobre la situación actual del país, el manejo que ha tenido el Gobierno federal y las reacciones que ha ofrecido ante los diversos escenarios que enfrenta el país, principalmente derivado de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19).

"Ahorita complicado ¿no? Creo que traemos un problema de una experiencia que no hemos vivido y además una mala estrategia en el tema de cómo resolverlo. Creo que aquí lo importante es que México es diferentes regiones, diferentes formas, inclusive de la cultura misma de las personas. Hay estados que creen o regiones que no creen el tema de la enfermedad, pero lo que sí es cierto es que traemos una complicación económica muy fuerte, una baja de posibilidades de empleo difícil, un crecimiento enorme de desempleados y evidentemente una falta de visión", indicó.