'La Conago no es el presidente', advierte 'El Bronco'

“La Conago no es el presidente”, advirtió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón durante su visita de hoy lunes a Torreón, esto en el marco de la más reciente reunión de la llamada Alianza Federalista de gobernadores de diversas entidades.

Rodríguez se refirió al encuentro que sostendrán los mandatarios de la alianza con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 19 de agosto en San Luis Potosí, encuentro al que acudirán siempre y cuando se cumpla con una agenda de temas que los gobernadores pondrán sobre la mesa desde este mismo fin de semana.

“Es que la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) no es el presidente, el presidente es un invitado, nosotros queremos que nuestros temas sean puestos sobre la mesa y obviamente si estos temas no son puestos en la mesa no tiene caso que vayamos, la Conago es una organización de nosotros”.

El gobernador de Nuevo León además criticó que dicho organismo nacional de mandatarios no tiene una función de utilidad actual, por lo que deberá de replantearse su “formato” para hacer frente a las actuales problemáticas sociales, principalmente en el plano de salud, economía y generación de empleos.