'Me robaste el te amo más grande'; Nodal comparte video besando a Belinda

Christian Nodal enloqueció a las redes sociales esta tarde tras compartir romántico video besando a su nuevo romance, Belinda.

Luego de confirmar su relación, el intérprete de regional mexicano no dudó en 'gritar a los cuatro vientos' cuánto ama a la cantante con un tierno mensaje.

"Lo inesperado no necesita explicaciones.Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.Te amo @belindapop Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor.", escribió.

Ante los comentarios que aseguraban que el noviazgo en realidad es una estrategia publicitaria, Nodal bromeó en su mensaje esperando que la 'publicidad' les dure toda la vida.

En los comentarios cuentas de fans de Nodal lo felicitaron por lo enamorados que lucen y declararon respetar su vida y su relación.