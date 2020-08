Tras polémica por fiesta, Diego Reyes da positivo a COVID-19

Esta tarde el defensa del Tigres de Monterrey, Nuevo León, Diego Reyes informó mediante sus redes sociales que dio positivo a la prueba del coronavirus SARS-COV-2.

Debido al diagnóstico, el seleccionado nacional informó que no se presentó con el plantel para los entrenamiento de inicio de semana.

"Me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma”, escribió.

Este comunicado se hizo luego de que el jugador se viera envuelto en polémica hace una semana al asistir al festejo de cumpleaños del arquero Hugo González, perteneciente al cuadro de Rayados.

Reyes se perderá de la jornada doble del Guard1anes 2020, donde primero enfrentará a Puebla este martes y posteriormente a los Diablos Rojos de Toluca el próximo domingo como visitante.