Aseguran a presunto agresor tras tiroteo cerca de Casa Blanca

Lo anterior, según una confirmación a la cadena de noticias CNN. El presidente Donald Trump añadió que le fue reportado que una persona fue trasladada al hospital, aunque dijo desconocer su condición.

El incidente ocurrió en la esquina de 17th y Pennsylvania Avenue NW, justo al exterior de la residencia presidencial y cerca del parque Lafayette.

De acuerdo a informes de reporteros de la televisora, el complejo aún permanece en confinamiento.

The Secret Service can confirm there has been an officer involved shooting at 17th Street and Pennsylvania Ave. Law enforcement officials are on the scene. More information to follow.