Josué Reyes, ¿una amenaza para los defensas de La Máquina?

El defensa Josué Reyes apenas suma dos partidos en Primera División, pero ya es visto con seriedad por sus compañeros en la competencia interna del Cruz Azul.

"Él y todos los demás han respondido a las expectativas, tienen que ser ellos los que agarren la experiencia, no me adjudico nada (en consejos), toda la virtud es de Josué, que ha tenido un buen rendimiento desde la Copa por México", se refirió Igor Lichnovsky en videoconferencia, por el accionar del joven zaguero de 22 años de edad, en el triunfo sobre el León (2-0).

Pese a que debutó en el Clausura 2020, Reyes se destapó en la Copa por México con un doblete contra los Pumas y una buena exhibición ante la confianza concedida por el técnico Robert Dante Siboldi. Ahora, con Julio César Domínguez fuera de circulación -se recupera de las secuelas de Covid-19, Josué demostró su valía al ser el jugador con más balones recuperados en el cotejo ante La Fiera.

Pero, ¿es una amenaza en la pelea por la titularidad?

"No puede ser una amenaza un compañero, de ninguna manera. No es el nombre lo importante, sino el club que forma el once, lo decide el cuerpo técnico y a quien lo toque estar seguro que dará su máximo y el que se quede, apoyará", explicó Lichnovsky.

De igual modo, el defensa chileno aconsejó a los surgidos de La Noria la importancia del carácter.