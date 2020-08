El amor es bonito: Christian Nodal al confirmar noviazgo con Belinda

Luego de que el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal despertara las dudas sobre si es real o no, fue el mismo intérprete de regional mexicano quien lo confirmó.

Fue a través de una entrevista para Sale el Sol donde aseguró que vivieron tres meses de amistad y en La Voz México nació el amor.

"El amor es bonito. Estuvo loco, ya había pasado unos tres meses que ahí fue el primer contacto, como amistad, y ya en La Voz se dio todo”, dijo.

Además mencionó que su nuevo noviazgo con la cantante era algo diferente a sus pasadas relaciones, pues Belinda es una figura pública y tienen más atención.

"Muy bien gracias, normal. Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia muy diferente. Ya me hacía falta estar así de buenas todos los días", aseguró.

Sobro los memes que circularon en redes sociales, Nodal declaró que es fan de ellos y que vio algunos que lo hicieron reír.

#EXCLUSIVA: ¡Christian Nodal habla por primera vez sobre su romance con Belinda! ¿Cuándo los flechó cupido y cómo surgió el romance? Escucha al cantante con #PájarosEnElAlambre en #SaleElSol: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/WVpysNiLYG — Sale el Sol (@saleelsoltv) August 10, 2020