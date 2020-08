Acapulco y las nuevas medidas de seguridad

Hace un par de semanas te informamos sobre las nuevas medidas de seguridad sanitaria en Acapulco, que se volvieron más estrictas recientemente para evitar que las playas y negocios vuelvan a cerrarse a causa de la pandemia de Covid-19. Pero, ¿qué tanto se está respetando los protocolos en realidad?

Liz Castillo, creadora del blog Mundukos, viajó a Acapulco para documentar cómo se está viviendo la nueva normalidad allá. Ella nos contó su experiencia.

Las playas

De acuerdo con Liz, las reglas no se están respetando igual en todas las playas de Acapulco y la situación dependerá de la zona que elijas. Recordemos que Acapulco se encuentra dividido en tres áreas turísticas: Tradicional (entre Caleta y el Parque Papagayo), Dorado (a lo largo de la avenida Costera Miguel Alemán, entre Icacos y el Parque Papagayo) y Diamante (a lo largo de la carretera Escénica hasta Barra Vieja). Actualmente los procotolos se cumplen menos en la zona Tradicional y Diamante, y se respetan mucho más en Dorado.

En la entrada de cada playa hay módulos de información donde te toman la temperatura, dan informes y te pueden dar cubrebocas.

El cubrebocas es obligatorio pero, en la experiencia de Liz, poca gente lo usa a excepción de los vendedores. La normativa actual permite grupos de hasta tres personas, aunque no es raro ver grupos más grandes en algunas playas.

Está prohibido tener mobiliario de playa, comer o beber ahí; sin embargo, sí es posible encontrar personas llevando comida, bebida y sillas para hacer picnics, o incluso hay negocios que sí mantienen mobiliario. En varias ocasiones Liz vio que los policías se acercaban a separar a la gente o a decirles que la playa ya debía cerrar, pues el horario permitido es de siete de la mañana a siete de la noche.

Lo que sí está permitido es meterte a comer y beber a un restaurante a pie de playa. Incluso te puedes quitar el cubrebocas. Antes de entrar te toman la temperatura y debes pasar por un tapete sanitizante. Ya existen muchas opciones de restaurantes, aunque no verás el mismo bullicio al que estás acostumbrado en sitios de Acapulco como la Costera.

Atractivos

Ya abrieron sitios como el balneario El Rollo o La Quebrada, con aforo limitado.

También ya es posible tomar el paseo en bote hacia La Roqueta, aunque el aforo es de 50%.

Hoteles

La experiencia de Liz Castillo fue en el hotel One, de Grupo Posadas; es un hospedaje enfocado a los viajeros de negocios, de presupuesto accesible. Es uno de los alojamientos donde la creadora de contenido ha encontrado protocolos más estrictos; cabe mencionar que en esta nueva normalidad ha visitado destinos como Cancún y Puerto Vallarta.

No en todos los hoteles mexicanos te piden dejarte el cubrebocas en todo momento; One sí lo solicita a sus huéspedes. También tiene muy poco mobiliario en la alberca, lo que permite la sana distancia. No hay desayuno buffet, sino el platillo que elijas te lo entregan cubierto con plástico, además de que los cubiertos vienen dentro de una bolsa.

Recordemos que todos los alojamientos de Acapulco tienen permitido abrir al 30% de su capacidad.