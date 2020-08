Avanza hasta 98% corte de forraje en Lerdo

Un avance de aproximadamente 98 por ciento registra el corte del forraje en Lerdo, pues por la lluvia de hace algunas semanas se retrasó el levantamiento de las cosechas, dijo Alfredo Favela, productor de Álvaro Obregón.

El entrevistado recordó que en el municipio se siembran 6,300 hectáreas que se riegan con agua del río y que pertenecen al Módulo de Riego número 3 Jerusalem-San Jacinto. De esa superficie, alrededor de 80 % se siembra de maíz forrajero y el resto de alfalfa, nogales y hortalizas.

Favela dijo que incluso aquellos que ya cortaron sus maíces, están volviendo a sembrar, lo que ellos llaman el Ciclo de Otoño, pero es bajo riesgo, puesto que ya se cerraron las compuertas de las presas regionales y las siembras dependen del agua de lluvia.

"La mayoría se va a un segundo cultivo para que la tierra no se quede tanto tiempo ociosas y como ya no hay agua de río se maneja a riesgo de que pueda llover o no".

El también delegado del Módulo 3, dijo que a los forrajeros la lluvia les beneficio bastante, y el único inconveniente es que por el exceso de humedad se tienen que esperar varios días para meter la maquinaria a las parcelas y levantar las cosechas.

En relación al precio, Favela dijo que como siempre ha ocurrido, los productores de leche, que generalmente son quienes les comprar las cosechas, ponen las reglas del juego y en esta temporada se cotizó en 75 u 80 centavos por kilo.