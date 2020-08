Contexto lagunero

“Todos somos buenos en algo y un tanto débiles en otros aspectos. La clave del éxito es descubrir cuál es tu mayor talento y potenciarlo, al tiempo que desarrollas control sobre tus emociones para poder transitar el camino hacia tus logros”. Robert Kiyosaki, creador del libro “Padre Rico, Padre Pobre”.

Cada uno de nosotros es una persona diferente, todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Y aunque es muy fácil ser un empresario, ser uno exitoso no lo es tanto. El mundo está lleno de emprendedores promedio, que tienen un éxito económico promedio. Y es que todos tenemos un talento o ingenio único. Si una persona quiere volverse rica o ultra rica, necesita encontrar esa área que le permita desarrollar y aplicar su ingenio.

En el libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples) de Howard Gardner, el autor propone que las personas tienen diferentes inteligencias en las que sobresalen. Las personas no suelen sobresalir en un solo tipo de inteligencia, sino que tienen múltiples inteligencias en las que se destacan, pero también inteligencias múltiples en las que no.

Los siete tipos de inteligencia según Gardner son:

Verbal lingüística: las personas tienden a ser buenas para leer, escribir y memorizar palabras y fechas. Aprenden mejor leyendo, tomando notas y escuchando clases y conferencias. La mayoría de los estudiantes “A” se destacan en inteligencia verbal lingüística. Muchos se convierten en periodistas, abogados, autores y médicos.

Lógico matemática: se sienten cómodos con los números, los problemas numéricos, la lógica y las abstracciones. Por lo general se convierten en ingenieros, científicos, médicos, contadores y analistas financieros.

Corporal cinestésica: se destacan por sus dotes físicas. Tienden a aprender mejor moviéndose y haciendo. Los atletas profesionales, bailarines, actores, modelos, cirujanos, bomberos, soldados, policías, pilotos, pilotos de carreras y mecánicos a menudo están dotados de esta inteligencia.

Espacial: esta inteligencia está vinculada al arte, visualización, diseño y resolución de acertijos. A los estudiantes dotados con esta inteligencia les va mejor en las escuelas que se centran en el arte, el diseño, el color y la arquitectura. Se convierten en artistas, diseñadores de interiores, diseñadores de moda y arquitectos.

Musical: como su nombre lo indica está orientada a la música, el ritmo, el tono, la melodía y el timbre. Una persona con este don está mejor en entornos musicales de aprendizaje, como las escuelas de artes escénicas.

Interpersonal: está asociada a los comunicadores. Las personas que se destacan en este tipo de inteligencia suelen ser populares y extrovertidas, y muestran sensibilidad a los estados de ánimo, sentimientos, temperamentos y motivaciones de los demás. Estas personas tienden a dedicarse a las ventas, la política, la enseñanza y el trabajo social.

Intrapersonal: abarca la autorreflexión y la introspección. También se le llama inteligencia emocional, se refiere a tener una comprensión profunda de ti mismo, conocer tus propias fortalezas y debilidades, y lo que te hace único, con la capacidad de manejar reacciones y emociones. La inteligencia intrapersonal es crucial para entornos de alto estrés. De hecho, es crítica para el éxito en casi cualquier campo o profesión.

Es muy importante saber en qué tipos de inteligencia eres fuerte y en cuál débil, pero es aún más importante confiar en las fortalezas de otras personas para contrarrestar tus debilidades. A esto se le llama construir una red de inteligencias múltiples. Combinar nuestras inteligencias fuertes con las de los demás para potenciarse todos. Los negocios y la vida son deportes en equipo y una de las claves del éxito es armar un equipo o una red de inteligencias múltiples que complemente tus debilidades. En lugar de desarrollar las inteligencias que no tenemos, es mucho mejor apoyarnos en otros que tienen esas inteligencias.

Según Gardner, hay uno de los tipos de inteligencia que todos debemos cultivar si queremos tener éxito. Se trata de la inteligencia intrapersonal. Significa comunicarte contigo mismo, poder hablarte y controlar tus emociones. Esto, desafortunadamente, no es algo que se pueda buscar en otra persona. Por lo tanto, es algo que debes cultivar. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de controlar emociones y hacer lo que tienes que hacer para lograr una meta.

De hecho, muchas personas tendrán éxito durante la crisis del coronavirus que estamos viviendo precisamente porque han cultivado la inteligencia intrapersonal. Están encontrando formas de no solo sobrevivir, sino también prosperar en las circunstancias actuales. Los que la están pasando mal probablemente carezcan de esa inteligencia y cedan ante el miedo.

Si deseas tener éxito en la vida, debes tener una fuerte inteligencia intrapersonal, lo que significa una fuerte inteligencia emocional, porque las personas exitosas son buenas en el manejo de sus emociones, especialmente en situaciones estresantes.

