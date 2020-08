Despiden a mariachis de Dirección de Cultura de Gómez Palacio

Luego de 18 años de servicio, el Ayuntamiento despidió a los 14 integrantes del Grupo Impulsor de la Música Mexicana, quienes tocan música vernácula en diferentes eventos culturales, pues ellos dependen de la Dirección de Cultura de Gómez Palacio. Los intérpretes también son maestros de la Escuela de Música Mexicana del Centro de Convenciones Francisco Zarco.

El grupo tiene más de 30 años de trayectoria, la primera sede fue la Casa de la Cultura de Lerdo; desde 2002 trabajaron para el Ayuntamiento de Gómez Palacio hasta el pasado julio.

La escuela se fundó en el 2012, según comentó Mario Iván Gutiérrez, director del grupo y de la Escuela Municipal de Música Mexicana. Actualmente, el grupo musical está conformado por 10 mariachis y cuatro cantantes.

Gutiérrez dijo que fue en julio cuando el director de Cultura del Municipio, Ernesto Arturo Rivera, le llamó para comunicarle la decisión luego de que no les habían depositado la quincena anterior.

"Me llamó diciéndome que de parte de la presidenta Marina Vitela, estábamos dados de baja del Ayuntamiento, yo le pregunté el motivo y me dijo que porque el Ayuntamiento no tiene ya ingresos y hay muchos recortes y que la Dirección de Cultura era una de las que más dinero se llevaba. Desconocemos realmente cuánto se gasta en Cultura, nosotros tenemos sueldos de 1,947 pesos quincenales", dijo.

En la escuela se impartían clases a niños, jóvenes y adultos en diversas disciplinas como guitarra, guitarrón, vihuela, violín trompeta, canto y vocalización, además taller de solfeo.

"La verdad me parece algo totalmente injusto porque prestamos un servicio a Gómez Palacio durante muchos años y ahora no nos quieren ni siquiera liquidar con lo que nos corresponde", dijo Gutiérrez.

La mayoría de los integrantes están integrando una demanda contra el Ayuntamiento porque aseguran que los finiquitos que les ofrecen no corresponden a su antigüedad.

"Incluso a los compañeros que tienen menos tiempo integrando el proyecto del Grupo Impulsor les están ofreciendo más dinero que a los que tenemos 18 años ahí... Básicamente nos estaban ofreciendo la misma cantidad a todos, incluso como que nos amenazaron de que si hacíamos algo no se nos iba a dar nada", dijo Gutiérrez.