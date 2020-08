Dan último adiós a Salvador Varela, un ícono del teatro mexicano

La comunidad teatral de México, perdió ayer a uno de sus íconos. El productor, Salvador Varela, falleció la madrugada de ayer a los 91 años de edad.

Fue su hijo, el también productor, Gabriel Varela quien dio a conocer la noticia a través de Twitter.

"Informo a la comunidad teatral, el fallecimiento de un grande del teatro, mi padre. Don Salvador Varela. Vuela alto papi!!! te extrañaré por siempre!", posteó.

De inmediato, diversos actores y periodistas lamentaron el deceso en la misma red social.

"Se fue un gran productor de televisión y teatro, sin lugar a dudas una leyenda; llegó a tener 12 teatros abiertos al mismo tiempo. Un hombre íntegro. Buen amigo y solidario compañero. Lo voy a extrañar. Descanse en paz SALVADOR VARELA MANZANO", lamentó Jorge Ortiz de Pinedo.

La actriz, Victoria Ruffo, de igual manera se sintió nostálgica ante la partida de Salvador.

"Triste noticia. QEPD Don Salvador Varela, gran productor de teatro y amigo. Mi más sentido pésame para su esposa Gina y sus hijos Gabriel y Ginissa".

"Me acabo de enterar del fallecimiento de Salvador Varela. Me duele mucho. Siempre creyó en mi y me hizo socio en nuestras producciones. Nos íbamos a comer un día a la semana y el trato profesional se convirtió en una bellísima amistad. Te vamos a extrañar", tuiteó Otto Sirgo.

Por su parte, Patricia Reyes Spíndola dijo que Varela trajo alegría a muchas personas a través de diversos montajes.

"BUEN VIAJE SR SALVADOR VARELA GRACIAS POR HACER REÍR A MUCHAS GENERACIONES , un beso hasta el cielo de los Teatreros".

Tras informar la muerte de su padre en Twitter, Gabriel Varela colocó una foto en su Instagram en donde se aprecian ambos. Le dedicó a su progenitor una emotivas palabras.

"Él, era mi papá, pero era mucho más que eso, era mi héroe, mi maestro, mi respaldo, mi mejor amigo, mi socio, mi cómplice y confidente. Me llenó de amor desde el día que nací, hasta el día de hoy, que decidió, no despertar más, y volar alto a las estrellas.

"Es, por mucho, el día más triste de mi vida, lo voy a extrañar siempre. Descansa en paz, y vuela muy alto papacito hermoso. Hoy -ayer- el teatro en México, está de luto, partió un grande del teatro. Descansa en paz mi padre, Don Salvador Varela", escribió.

A Salvador Verela, quien fue uno los grandes impulsores del teatro en México, le sobreviven su esposa la actriz cubana Gina Romand, que en sus múltiples facetas también fue conocida como la Rubia Superior, debido a un comercial de una cerveza, y sus hijos Gabriel y Gina.