Piden descuentos en los refrendos Avanza hasta 98% corte de forraje

Concesionarios y choferes del transporte público piden un descuento en el pago de refrendos para lo que el resta del año y para el 2021; solicitan un 90 por ciento y un descuento del 80 % en la renovación de la licencia de conducir debido a que la situación por la pandemia ha causado estragos en su economía.

Ramón Nevárez Muñiz, secretario general del Sindicato Alianza, mostró el documento que fue elaborado por 25 organizaciones de taxis y camiones de pasajeros de Gómez Palacio y Lerdo, mismo que entregaron a las autoridades estatales.

El objetivo es que de ser avalado, el beneficio sea para todo el estado de Durango, es decir, en apoyo a unos 20 mil agremiados de los distintos sindicatos y bases de transporte.

Nevárez expuso que este documento se entregó al subsecretario de Gobierno en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo, así como a los recaudadores de Rentas de Gómez Palacio y Lerdo, pero se hará llegar también a la Secretaría de Finanzas y al gobernador José Rosas Aispuro Torres.

El secretario dijo que el costo del refrendo en el servicio de transporte públi- co es de aproximadamente 3,700 pesos.

"Solicitamos que consideren la posibilidad de hacer reajustes en el refrendo en los meses que quedan de este año, pero que para el próximo año nos otorguen un descuento que puede ser de un 80 o hasta un 90 por ciento, aunque estamos dispuestos a platicar y hacer una mesa de trabajo para ver los pros y contras", aseguró.

Nevárez reiteró que piden un 80 por ciento de descuento en la renovación de la licencia de conducir para los taxistas, pero si es por primera ocasión, que la cuota se pague lo normal.

Dijo que el ingreso que se ha tenido en los últimos 4 meses para el transporte ha sido raquítico y no se alcanza ni para lo básico.

El secretario enfatizó que las organizaciones de taxis y camiones en Gómez Palacio y Lerdo han acatado las recomendaciones del sector salud. "Hemos sido muy obedientes y nos hemos sumado a la cuestión de protocolos de sanidad, a las restricciones, en no subir ni bajar pasaje en el primer cuadro de la ciudad cuando se implementó, entre otras indicaciones", aseguró.

El líder del transporte público manifestó que la crisis sanitaria ha afectado la economía de muchas familias y el gremio del transporte público ha sido muy afectado, por lo que todo el año 2021 será muy complicado y resultará casi imposible cubrir esos gastos en caso de que se mantegan esos costos.

Un avance de aproximadamente 98 por ciento registra el corte del forraje en Lerdo, pues por la lluvia de hace algunas semanas se retrasó el levantamiento de las cosechas, dijo Alfredo Favela, productor de Álvaro Obregón.

El entrevistado recordó que en el municipio se siembran 6,300 hectáreas que se riegan con agua del río y que pertenecen al Módulo de Riego número 3 Jerusalem-San Jacinto. De esa superficie, alrededor de 80 % se siembra de maíz forrajero y el resto de alfalfa, nogales y hortalizas.

Favela dijo que incluso aquellos que ya cortaron sus maíces, están volviendo a sembrar, lo que ellos llaman el Ciclo de Otoño, pero es bajo riesgo, puesto que ya se cerraron las compuertas de las presas regionales y las siembras dependen del agua de lluvia.

"La mayoría se va a un segundo cultivo para que la tierra no se quede tanto tiempo ociosas y como ya no hay agua de río se maneja a riesgo de que pueda llover o no".

El también delegado del Módulo 3, dijo que a los forrajeros la lluvia les beneficio bastante, y el único inconveniente es que por el exceso de humedad se tienen que esperar varios días para meter la maquinaria a las parcelas y levantar las cosechas.

En relación al precio, Favela dijo que como siempre ha ocurrido, los productores de leche, que generalmente son quienes les comprar las cosechas, ponen las reglas del juego y en esta temporada se cotizó en 75 u 80 centavos por kilo.