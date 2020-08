Con protesta en Torreón, 'evidencian' falta de insumos en el IMSS

Un grupo de trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Laguna de Coahuila protestó ayer en Torreón para "evidenciar" la falta de insumos y manifestar su preocupación ante el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 que han afectado directamente al personal. Aunado a ello, denuncian represión durante esta pandemia tanto de la parte sindical como de las autoridades del Instituto, así como también que las cápsulas para trasladar a pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 son hechizas y de mala calidad.

De igual manera, señalan que algunas de las clínicas que fueron reconvertidas para la atención a dicha enfermedad ya cuentan con infraestructura "muy vieja".

Los trabajadores aseguran que "aunque salgamos positivos nos están mandando a trabajar, terminándose la primera incapacidad, anteriormente era de 14 días y hoy es de 10 días, aparte ya no quieren hacer la segunda prueba confirmatoria, aparte de que no se está reconociendo como enfermedad laboral".

El grupo de inconformes hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; al secretario general del Seguro Social, Javier Guerrero García; y a Reyes Flores Hurtado, coordinador general del Gobierno federal en Coahuila, para que analicen la situación que prevalece en las clínicas durante esta pandemia por COVID-19 o coronavirus.

Aseguran que el sistema de salud "se encuentra rebasado en casi toda su totalidad", además de que en todo el país van al menos 750 trabajadores de la salud que mueren a causa del coronavirus, entre médicos, personal de enfermería, del área administrativa y áreas generales, asistentes médicas, de trabajo social, camilleros, laboratoristas, operadores de ambulancia, de mantenimiento e intendencia.

"Los números que tenemos van en aumento... es una cifra desgarradora, cifras que están entre los trabajadores, hay situaciones de estrés y ansiedad, afectando los estados anímicos y psicológicos, entre los pasillos solamente se escucha: 'ojalá no me toque a mí', 'ojalá no me de tan fuerte esta enfermedad', 'ojalá no contagie a mi familia', 'ojalá me alcance la quincena para completar las caretas, las mascarillas, nuestros goggles y lo necesario'", expresó una de las quejosas.

Además mencionaron presunto hostigamiento por parte de Alejandro Cantú López, secretario general de la Sección XII de Coahuila del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Señalaron que a lo anterior se suma la rescisión del contrato de Armando Rosales Torres, secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social. "Este último fue despedido de forma arbitraria por la falta de providad, por levantar la voz para proteger al personal... es un médico especialista en neurocirugía y muy respetable en el estado de Zacatecas, preparado en el extranjero y sobresaliente de por su trato humano", expresaron.

Los trabajadores de la salud que se inconformaron pertenecen a clínicas de Torreón y Matamoros, tales como la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71; los Hospitales Generales de Zona (HGZ) número 16 y 18 así como la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 80 y el Hospital Rural del IMSS número 79.

El personal de la salud solicitó a la población su colaboración para la donación de insumos. Requieren cubrebocas, overoles, caretas, goggles, guantes, botas, dispensadores y sanitizantes. Las personas interesadas en apoyarlos se pueden comunicar al teléfono 8711421870.