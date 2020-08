Hechizo floral

Una fragancia es uno de los complementos más personales que puedes usar. El aroma habla mucho de tu personalidad, de tu estilo de vida y de aquello que deseas proyectar.

Hay esencias para cada momento y temporada, pero cuando llega la brisa fresca y el calor del verano, nada mejor que volver a lo natural y envolver tu cuerpo en un delicioso bouquet de flores. Conoce algunas recomendaciones para esta temporada.

Este perfume se lanzó al mercado a principios del año pasado, pero se mantiene como una de las principales recomendaciones en las tiendas porque es perfecta para quien busca algo diferente: un aroma que no ha experimentado antes. Pertenece a la familia olfativa floral afrutada, pero en esencia es exótica, divertida y llena de energía. Sus notas principales son pera, frambuesa, albaricoque, rosa de Grasse y jazmín del Himalaya. Debido a su bella estela, es ideal para usar a diario.

Si buscas en el catálogo de la marca, notarás que Humor es una línea que ofrece cada temporada una versión diferente no solo en el diseño de su frasco, sino también en el contenido. Esta versión de la botella azul celeste ha sido una de nuestras favoritas y es que, aunque los aromas principales son la manzana roja y los cítricos, las notas florales y la vainilla le dan un halo fresco, limpio y atalcado. Por su dulzor, es preferible usarlo durante la primavera o el verano. Enseguida sentirás la diferencia.

Rosas, rosas y más rosas, pero en una fórmula que las combina con almizcle, geranio y cítricos, y estos últimos le dan un cierre divertido, fresco y juvenil. Deja una estela que estimula y que, seguramente, te hará llegar muchos cumplidos porque no dejará que pases desapercibida. Sin embargo, lo más atractivo de esta fragancia es su longevidad. No solo durará todo el día, sino que sentirás que el aroma permanece en tu ropa hasta el día siguiente. Es una excelente opción.

Una vez más, la nariz de Alberto Morillas no nos decepciona. Esta vez, en alianza con Dora Baghriche, creó una nueva versión de la clásica fragancia Flower by Kenzo. Su propuesta combina la rosa de Bulgaria y la gardenia con la pera Nashi y el árbol de almendro. ¿El resultado? Un bouquet con grandes atributos. Es juvenil, alegre, ultra chic y exquisita. Si bien puede parecer ideal para llevar durante el día, definitivamente, no dejarás de destacar si decides aplicártela para una salida nocturna.

Si buscas una linda fragancia para usar todos los días (y a buen precio), esta edición limitada es para ti. Desde su envase hasta su interior, todo es color y alegría. Al usarla, sentirás ganas de sonreír y todo será más colorido. Su aroma despierta emociones positivas. La mezcla de flores blancas con notas de bambú, cítricos y frutas, con un toque de jengibre es refrescante y muy femenina. Su estela es delicada, pero no débil; y su longevidad, media.