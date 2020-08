Senderismo: un deporte de riesgo

Espacios como el antiguo helipuerto de Torreón en el Cerro de las Noas, la Cueva de las Iglesias en Lerdo y las Antenas de Vizcaya, en Matamoros, se han vuelto populares entre los laguneros que, ante la falta de lugares de recreación, buscan practicar senderismo. Sin embargo, no han sido pocos los casos de quienes terminan llamando a los servicios de emergencia debido a que se extravían, se lesionan o se sienten mal, los cuales son reflejo de la falta de experiencia.

"Estos lugares están siendo visitados por personas que (nunca) en su vida habían sentido alguna atracción por las actividades al aire libre y que precisamente son las que han estado requiriendo los servicios de emergencia, van sin ningún tipo de preparación", dijo Víctor Hugo Martínez Tovar, director de Explore Adventures, agencia de turismo de aventura en La Laguna.

"Es riesgoso porque, además del cansancio y el golpe de calor que te puede dar, que vayas sin agua, hay animales que pueden causarles severos daños, hay serpientes de cascabel, hay alacranes, no nada más se exponen al calor sino también a esos peligros", comentó.

Recomendó, antes que nada, revisar los horarios en los que se planea subir, pues en esos espacios las temperaturas pueden subir arriba de los 40 grados centígrados y ocasionarles un "golpe de calor" fácilmente. Otro tema es llevar suficiente agua para mantenerse hidratados.

"Yo les recomiendo que suban el helipuerto con dos litros de agua, con eso subes y bajas, pero si sientes que se te terminó el agua o que se te va a terminar y todavía te falta bastante, es hora de regresarse porque no tienes la capacidad física de llegar hasta arriba, es mejor bajar e intentarlo de nuevo otro día, en vez de quererse esforzar llegando, porque la mayoría de los accidentes ocurren de bajada, cuando la gente ya viene cansada, el pie no responde bien y si pisan una piedra, es más fácil que se lo doble, se lo tuerza o se lo rompa", expuso.

Martínez Tovar dijo que siempre que se suba una cumbre se debe contemplar la energía para la bajara. Otro punto es cuidar la fauna, no agredir a los animales, permitir que huyan, retroceder un poco para dar oportunidad de que se retiren de la vereda, para no molestarlos ni ponerlos agresivos.

Respecto a las llamadas donde las personas dicen que están perdidas, el asesor señaló que es imposible perderse en el helipuerto porque siempre se observa la ciudad de Torreón. Explicó que hay caminos bien marcados de cuando se hicieron las torres de electricidad y de una a otra está la vereda, por lo que la gente se llega a pasar y pierde la vereda, entonces llama a los servicios de emergencia, pero solamente deben retroceder un par de decenas de metros para encontrar el camino, guardando siempre la calma.

"Las llamadas de emergencia son llamadas de pánico, la recomendación es que guarden la calma antes de buscar los servicios de emergencia", indicó.

Martínez Tovar señaló que los servicios de turismo de aventura permanecieron cerrados durante tres meses y Coahuila comenzó en junio a abrir destinos de naturaleza en los que han iniciado recorridos, como Arteaga, el Cañón del Chiflón, Parras, mientras que Durango reanudó operaciones en julio.

"También tenemos viajes a otras partes del país pero aún no se abren", dijo.

En el perfil de estos visitantes es importante que no tengan lesiones graves en las rodillas, la columna, que no padezcan enfermedades cardíacas ni obesidad mórbida, pues actividades como el subir un cerro, bajar un cañón a rapel o una emoción fuerte por un brinco de ocho metros pueden ponerle en riesgo, ya que hay sitios que no son de fácil acceso, por lo que sería complicado que recibieran la atención médica en forma inmediata.

Otras restricciones son el embarazo o la edad, pues hay limitaciones para los adultos mayores, mientras que los menores pueden ir a partir de los 11 años.

Entre las actividades, han bajado a rapel hasta 200 metros, han explorado cuevas a más de 180 metros de profundidad, escalado en hielo, en montañas como el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, que son de las más altas en el país, por lo que descartó realizar viajes al Cerro de las Noas y el helipuerto.

"Hay muchas alternativas y los llevamos guiados, aunque no tengan experiencia", concluyó.

Consejos

Elementos de Protección Civil recomiendan: *Prepara una ruta y avisa a Protección Civil Municipal. *Conoce la información del clima antes de la actividad. *Utiliza calzado y ropa para senderismo, además de un bastón de trekking. *Lleva equipo de rescate y botiquín de primeros auxilios. *Utiliza mapas y sigue indicaciones previas. *Usa bloqueador solar. *Lleva un directorio con teléfonos de emergencia.