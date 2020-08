Pruebas PCR no determinan COVID-19

Simón Bernabé Torres, titular del Laboratorio de Biología Molecular de la región Norte de Coahuila, dio a conocer que la prueba PCR determina si se tiene o no carga viral, mas no es un pronóstico para el COVID-19, pues aseguró que una cosa es ser portador de SARS-CoV-2 y otra cosa es tener COVID-19.

"La PCR es como una fotografía al día de hoy. Yo ahorita te tomo tu PCR, sales negativo o sales positivo; no quiere decir que me va a dar un pronóstico sobre si vas a presentar o no la enfermedad, es un evento al corte, al momento", señaló el funcionario estatal.

En otras palabras, señaló que una cosa es portar el virus y otra cosa es desarrollar la enfermedad.

"Ni la PCR ni las pruebas rápidas nos dictan o nos dicen cómo nos va a ir con el COVID-19 o si lo vamos a desarrollar o no. Esto va a depender en gran medida del organismo, de la inmunidad de cada una de las personas, de si nos hemos alimentado bien, mal, regular, fumamos, tomamos, diabetes, hipertensión y todas las comorbilidades que se pueden presentar", puntualizó.

El doctor Simón Bernabé Torres señaló que hay dos escenarios: desarrollar el COVID-19 con síntomas leves, moderados o severos; este último es el que va a ocupar hospitalización; mientras que el segundo escenario es desarrollar una inmunidad a la enfermedad y que puede durar tres meses o, en su caso, no desarrollar inmunidad al COVID-19.

"Puesto que es una enfermedad emergente, apenas la estamos estudiando. Entonces, en medicina lo que nos dictan hoy quizá para mañana sea obsoleto, entonces esto va cambiando día con día", señaló el especialista de salud respecto al motivo de tanta variabilidad.

Por está razón, recomendó siempre realizar la prueba de laboratorio, que es la más segura y confiable, ya que su resultado da certeza sobre el COVID.