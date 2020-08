El 7 de agosto de 2019 cientos de laguneros acudieron a las salas de cine locales con el propósito de sentir terror con Annabelle, conocer a las Maestras del engaño o bien dejarse llevar entre la alegría y la melancolía que ofrecen las tramas de El Rey León y Toy Story 4.

Entre el quinto y el octavo mes del año pasado, ir al cine era una locura por la cantidad de personas que acudían atraídas por los estrenos de verano y las vacaciones de los niños. Las filas para comprar boletos eran largas, pero más lo eran las de las dulcerías y es que entrar a una sala sin palomitas, hot dog o refresco no es lo mismo.

Justo un año después, el 7 de agosto de 2020 el panorama cambió por completo, algo que atestiguó El Siglo de Torreón en un recorrido. No hay blockbusters como Mulan o Wonder Woman 84, que eran los grandes estrenos del año en curso, pocas personas asistieron y ahora no se puede tener a alguien a un lado -a menos que sea su acompañante-, atrás o adelante.

"Quién iba a pensar que íbamos a estar así", comentó una empleada de uno de los cines ubicados en un centro comercial. Ella despacha los conos y vasos con helado. Comentó que usa unos guantes para cobrar y otros para preparar tales alimentos, "después que se va la persona a la que le vendimos, rociamos el espacio con sanitizante".

En la entrada del lugar se ubica una trabajadora que toma la temperatura a la persona que desee entrar y además le pide aplicarse en sus manos gel antibacterial de un despachador que se encuentra a su costado. Eso es el protocolo para accesar.

A los cinéfilos se les recomienda comprar sus boletos vía internet, si no recurrieron a esta opción pueden adquirirlos en el cine. Hay señalamientos en el piso para que se aplique la sana distancia entre los individuos que se formen.

Después de tener las entradas, ya sea con anticipación o en el momento, viene el siguiente paso, el más anhelado para muchos, la compra de alimentos. En redes sociales circulaba que no podrían meterse golosinas o bebidas a la sala, esto no es ni será así.

En las dulcerías prácticamente no cambió nada. La venta de palomitas, bebidas gaseosas, nachos, hot dogs y otros aperitivos continúa, salvo los dulces a granel (chocolates, gomitas o frutas enchiladas) mismos que usted podía tomar con un cucharón y llenar vasos de diversos tamaños.

Pero, ¿qué películas podrán disfrutar los laguneros hoy en día que se reactivaron los cines?, la variedad no es mucha ya que, como se ha informado, los grandes estudios de Hollywood optaron por posponer sus filmes para los próximos meses o bien hasta 2021.

Usted podrá ver durante esta semana los siguientes largometrajes: Amores modernos, En el juego del asesino, Escuela de miedo, Escuela para seductores, Fuga de Pretoria, La cacería, Manicomio del terror y Veinteañera, divorciada y fantástica.

Desde mediados de marzo los complejos cerraron ante la pandemia de COVID-19 que hoy, más que nunca, está azotando al territorio mexicano y en la Comarca Lagunera no es la excepción, ya que los contagios y las muertes aumentan en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Luego de varios meses de haber parado operaciones en la región, se reactivaron de manera formal el pasado viernes. Las salas pueden recibir pocos espectadores, deben quedar máximo a un 25 por ciento de su capacidad.

En este primer día solo unos cuantos laguneros fueron al cine.

"Sabemos que no faltará quién nos critique, sin embargo, ya teníamos muchas ganas de venir al cine y comer palomitas", comentó a El Siglo de Torreón una joven de nombre Yadira. Acudió con su novio y vieron Escuela para seductores, un filme mexicano.

No faltaron los curiosos que rondaban los exteriores de los complejos para ver cómo había sido su reapertura que para algunas personas era necesaria y para otras ha sido un error ante el aumento de casos de COVID-19 y de fallecimientos en la Comarca.

"Yo ni loca me meto, para qué me arriesgo a mi o a mi familia. No hay buenas películas y el venir al cine, con todo y que haya medidas sanitarias, siempre será riesgoso, como lo es también ir a un gimnasio o un bar. Cuando salga la vacuna, volveré ", dijo una persona que se identificó como Susana López.

Los cines, además de enfrentarse al reto de recibir menos personas ya sea por la capacidad actual o porque otras tantas no volverán a los complejos hasta que la situación mejore, tendrán que lidiar con la programación de su cartelera ante la falta de estrenos de Hollywood que suponen más del 60 por ciento de consumo en taquilla.

Mercados como Francia, España o Inglaterra cuentan con una nutrida producción nacional que podrá proveer a sus cines y es que sin éstos no hay estrenos, pero sin estrenos, la gente no se dará su vuelta por los complejos. De acuerdo con la agencia EFE, los estudios tienen claro que las restricciones de aforo iban a dificultar que sus inversiones saquen beneficios rápido, es por eso que detuvieron sus blockbusters o los mandaron a las plataformas como los casos de Onward, Trolls, Bob Esponja, Greyhound y ahora Mulan.

En México, de acuerdo con el anuario estadístico de cine mexicano publicado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, se produjeron en 2019 un total de 216 largometrajes. El costo promedio por película ascendió a 17.2 millones de pesos y 49 por ciento de ellos contó con algún apoyo gubernamental.

Habrá que ver cuáles de estos filmes pueden acelerar su arribo a los cines y con ello, además de apoyar al cine nacional, ofrecer una mejor cartelera a los amantes del séptimo arte. Por otro lado, para este 2020 ya se habían programado estrenos de filmes aztecas entre ellos ¿Y cómo es él? y El vestido de la novia.