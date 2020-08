Se les escapa

os Guerreros estuvieron cerca de llevarse un triunfo histórico del Estadio BBVA, pero recibieron un gol en los instantes finales de los Rayados del Monterrey, con quienes finalmente igualaron 2-2.

Pese a varias ausencias en su alineación titular por diferentes motivos, Santos Laguna fue mejor en la cancha que el Monterrey, sobre todo en el complemento, pero no pudo liquidar el encuentro, conformándose al último con la repartición de puntos.

En los primeros minutos del cotejo, Acevedo fue puesto a prueba, pero el canterano lagunero respondió. Primero, en un disparo de "Charly" Rodríguez, para luego desviar un tiro de "Maxi" Meza.

La respuesta albiverde fue mediante el cobro de un tiro libre en los linderos del área, pero la ejecución de Matheus Dória no fue la mejor, y el balón se fue desviado directo a la tribuna.

El marcador se abrió para los locales al minuto 9, quienes se encontraron con el gol, luego de varios cabezazos dentro del área, sin que los zagueros santistas pudieran rechazar el esférico.

Los Guerreros buscaron rápido el empate, al momento que Alan Cervantes y Ulises Rivas intercambiaban posición, entre marcador por derecha y la media de contención. El chileno Valdés, se animó al 13' a apretar del gatillo, pero la de gajos fue directo a los guantes del arquero regio.

Acevedo fue factor clave para los verdiblancos al tener buenas intervenciones, además de hacer espectacular la jugada con un lance en un disparo de Dorlan Pabón al 32' que se impactó en el larguero.

El "Turco" Mohamed tuvo que realizar de manera obligada su primera sustitución debido a la lesión muscular del "Cachorro" Montes, quien fue relevado por Alexis Parra, el autor del gol del empate en los instantes finales.

Al 36', Furch fue derribado dentro del área por el colombiano Medina, para que el silbante duranguense Marco Ortiz decretara la pena máxima, la cual ni siquiera tuvo que revisarse en el VAR.

El propio "Emperador" se encargó de cobrar desde los once pasos, pero la pelota fue desviada por Hugo González para córner.

Los equipos se fueron al descanso, pero para el complemento, los de la Comarca aprovecharon mejor los espacios y tuvieron llegadas precisas, pero sin lograr concretar.

Carlos "Charal" Orrantia entró por izquierda en lugar del debutante Betsiel Hernández, aunque luego se cambió por derecha, ocasionando el segundo gol de los laguneros. En el primer balón que tocó, mandó centro preciso para el "Mudo", que estuvo cerca de anotar.

Aguirre estuvo muy activo y tuvo otra ocasión inmediata para estremecer las redes, cuando al 52' jaló del gatillo, pero el balón fue mandado a córner por González. El sampetrino también pudo marcar al minuto 60, pero Gorriarán no le regresó la pared, optando el charrúa por disparar, pero muy desviado del arco.

La Pandilla llegaba con tibieza y en una de sus incursiones, al 72', Miguel Layún buscó marcar, pero atento estuvo Acevedo para quedarse con el balón, al igual que en un intento de Pabón.

Vino el gol de los albiverdes, en un justo premio para los de Almada, que habían llegado con insistencia a la META contraria. Ambos estrategas en la recta final del encuentro realizaron más modificaciones, donde Mohamed hizo uso del reglamento y realizó sus cinco modificaciones.

Cuando estaba por cumplirse el tiempo reglamentario, vino un tiro libre a favor de los anfitriones, el cual se impactó entre los defensores verdiblancos y los atacantes regios, para que llegara el tanto del empate de los Rayados.

Los de la Comarca tuvieron la última, en un centro del "Charal" por derecha, que encontró la testa del juvenil Ocejo, que remató sólido abajo, pero el arquero González evitó el tanto del debutante.

Con el empate, los Guerreros llegaron a cuatro puntos y en la próxima jornada, que será a doble y a mitad de semana, visitarán el jueves 13 a las Águilas del América, en el Olímpico Universitario.

6 CANTERANOS vieron acción ayer por los Guerreros, cuatro como titulares y dos entraron de cambio.

23 PARTIDOS seguidos de Liga o liguilla tiene Santos sin derrotar como visitante a los Rayados.

Los goles