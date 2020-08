Aficionados enojados con la transmisión del Rayados vs Santos Laguna

Parece que en Fox Sports están muy nerviosos por lo de la venta y su futuro, por aquello de romper lazos con Disney, porque sus transmisiones se están convirtiendo en tendencia aunque no porque sean del agrado de sus televidentes. Eso es lo que dice una de las aficiones más exigente y apasionada que hay en el futbol mexicano que es la de Rayados de Monterrey, a la que no le gustó para nada como se estaba proyectando el juego ante Santos Laguna, con tomas muy fuera de lo normal, que no dejaban apreciar bien el juego. Esta situación duró hasta el minuto 40 del partido cuando la producción corrigió y regresó a la toma principal abierta, para dejar atrás el encuadre cercano a la cancha y que según los seguidores, no les dejaba ver el juego de la manera en que están acostumbrados. (ESPECIAL)