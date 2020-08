Natalia Sosa confiesa que le tocó vender comida durante el confinamiento

Natalia Sosa se encontró de frente con la nueva normalidad en su profesión. Tapabocas, toma de temperatura, esperar a que el espacio fuera desinfectado y, lo más impactante, no poder abrazar a la gente.

En foro de la alcaldía de Iztapalapa la actriz y cantante en "Cats" y "Jesucristo Superestrella" se reunió con cinco músicos para grabar un concierto que estará disponible online a fin de mes, previo pago.

"Ha sido difícil el reencontrarnos con esta energía de volver, pero querer abrazarnos y no poder hacerlo, estando tan acostumbrados al contacto físico", dice previo a pararse en el set.

La presentación es una manera de que Sosa siga en la reactivación de su economía, pues desde hace cinco meses, cuando comenzó el confinamiento, trabajo no ha tenido.

Junto con su marido comenzó a vender comida e inventar platillos como el chilanjarocho, mezcla de las raíces veracruzanas de ella y las capitalinas de su pareja, también artista.

Les ha ido bien, pero evidentemente, no como antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

"De alguna manera nos hace sentir cerca de la gente y llegar al público, aunque no con una nota (musical) o un texto. Tengo una presentación grabada en el Auditorio que podría haberse subido y ya, pero no, yo quiero ver esta manera de hacer las cosas y ver qué tanto funciona con el público", expresa.

"Ahora este concierto será extraño al no poder escuchar la respuesta del público, sus aplausos, pero tenemos que adaptarnos a ello; las canciones serán sorpresa, muchas de las que han gustado mucho al público, pero si nos han dicho que no sea más de dos horas, pues la gente no ve mucho", abunda.

A principios de este año Natalia tenía invitaciones para teatro y presentaciones musicales, pero todo se detuvo.

"La mayoría de mis ingresos vienen del teatro y de vez en cuando de conciertos, obvio me vi castigada económicamente; yo vivo al día, al igual que vestuaristas, maquillistas, no soy la única necesitada de ver alternativas", externa.

El recital está siendo grabado a tres cámaras y tendrá como invitada especial a Deetox Alanis, drag que montará un performance con Sosa.

"Estará disponible pago por evento, a precio lo más barato posible", destaca la cantante.