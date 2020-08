Crea tus prendas Tie-dye en casa

Si buscas un proyecto para entretenerte este verano mientras renuevas tu look, el "tie-dye" es justo lo que necesitas. Esta técnica consiste en teñir tu ropa con diferentes colores y patrones que recuerdan mucho a la moda hippie.

Lo mejor de todo es que esta tendencia es fácil de replicar, ya que puedes lograr este efecto desde la comodidad de tu casa con materiales sencillos.

Aquí te decimos cómo hacer "tie-dye" para darle un toque único a tus outfits.

De acuerdo con el blog especializado The Spruce Crafts, esto es lo que necesitas para hacer tu propia ropa "tie-dye".

Materiales

○ Una prenda blanca o de color claro

○ Pintura textil

○ Guantes de goma

○ Ligas de hule

○ Botellas con boquilla

○ Bolsa de plástico

Antes de comenzar, The Spruce Crafts recomienda que te pongas cómoda y uses ropa que no te importe manchar. Para mayor protección, puedes utilizar un delantal.

De igual forma, es importante que cubras tu zona de trabajo con bolsas de plástico para evitar derrames en el piso o en las superficies cercanas. Si te es posible, realiza esta manualidad en el jardín, patio o en un área ventilada.

Por su parte, la marca de kits para "tie-dye" Tulip sugiere que elijas prendas hechas de fibras naturales como el algodón, rayón o la seda para obtener mejores resultados, ya que las telas sintéticas no absorben el tinte correctamente.

Cuando hayas escogido tu prenda, lávala y déjala secar hasta que esté un poco húmeda. Según el blog de Urban Outfitters, el tinte se aplicará mejor si la ropa se humedece primero.

Después, ponte los guantes y prepara el tinte de acuerdo con las instrucciones en el empaque, de modo que utilices las proporciones correctas de agua y colorante. Una vez que la mezcla esté lista, colócala en las botellas con boquilla. Puedes usar un solo color para un look desteñido casual o mezclar varios tonos para conseguir un estilo psicodélico.

Llegó el momento de comenzar a teñir. Selecciona la técnica de tu preferencia, ya sea en espiral, franjas, círculos, degradado, o saca tu lado creativo para hacer tu propio diseño. Luego dobla y tuerce la tela hasta que obtengas la forma deseada.

Usa las ligas necesarias para mantener tu diseño en su lugar. Aplica el tinte siguiendo el patrón que quieras; después voltea para teñir la parte posterior también. Asegúrate de que la pintura impregne las fibras de la tela.

Cuando termines, pon la prenda dentro de una bolsa de plástico cerrada y permite que repose de seis a ocho horas para que el color sea más brillante, explica Tulip. Con ayuda de unos guantes, saca la ropa de la bolsa, quita las ligas y extiéndela.

Para la primera lavada, The Spruce Crafts aconseja que enjuagues la prenda con agua tibia y poco a poco bajes la temperatura. Recuerda lavarla de forma individual para que no manche otras piezas de ropa.

Sabrás que tu "tie-dye" está listo cuando el agua de lavado salga clara. Ahora podrás lucir tus playeras, sudaderas, shorts, bufandas o bolsas de tela decoradas con llamativos estampados, dignos de la década de los 70.