Ante crisis sanitaria, laguneros prefieren autocinemas

En el primer fin de semana de la reactivación de los cines en la región, una gran parte de laguneros optaron por seguir yendo a los autocinemas ante el riesgo de contagiarse de COVID-19.

El Siglo de Torreón realizó un recorrido por los cines de conocidas plazas comerciales. Pocas personas acudieron a ver los filmes programados como Amores modernos, En el juego del asesino, Escuela de miedo, Escuela para seductores, Fuga de pretoria, La cacería, Manicomio del terror y Veinteañera, divorciada y fantástica.

Entre las 18:30 y 19:30 horas, en uno de ellos únicamente llegaron una pareja y un padre con su hija. En cuanto al complejo VIP, en ese mismo horario solo arribaron un hombre y una mujer de la tercera edad.

No faltaron los curiosos que solo pasaban por las afueras del complejo para ver cómo había sido su reapertura que para algunas personas era necesaria y para otras ha sido un error ante tantos casos registrados de coronavirus y fallecimientos en la Comarca.

“Yo ni loca me meto, para qué me arriesgo a mi o a mi familia. No hay buenas películas y el venir al cine, con todo y que haya medidas sanitarias, siempre será riesgoso, como lo es también ir a un gimnasio. Cuando salga la vacuna, volveré “, dijo una persona que se identificó como Susana López quien solo se asomó por las instalaciones.

Empleados del lugar comentaron que tienen fe en que poco a poco los laguneros se animen a volver al cine.

En contraste, los autocinemas que han abierto en la región registraron ayer una buena cantidad de vehículos en sus instalaciones.

En el que se encuentra instalado en el estacionamiento de una plaza comercial del Bulevar Ejército Mexicano, se proyectaron los filmes Guerra mundial Z y Viernes 13: Capítulo final. Ambas cintas atrajeron bastantes fanáticos.