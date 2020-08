Selena Gomez se une a Steve Martin y Martin Short en una comedia

La estrella latina Selena Gomez formará junto a los veteranos Steve Martin y Martin Short el triángulo protagonista de Only Murders in the Building, una nueva serie de comedia que está preparando Hulu.

La plataforma digital señaló este viernes en un comunicado que Gomez, además de actriz, será productora ejecutiva de este nuevo proyecto para la pequeña pantalla. "Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gomez) que comparten una obsesión por el género del 'true crime' y que de repente se ven envueltos en un caso", adelantó Hulu. Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie) son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el cerebro detrás del fenómeno de This is Us. Only Murders in the Building es la segunda apuesta televisiva que da a conocer Gomez esta semana después de que el miércoles anunciara que el próximo 13 de agosto estrenará en HBO Max Selena + CHEF, un programa de cocina que contará en cada episodio con un chef invitado de un país diferente. Grabado durante el confinamiento por el coronavirus, el formato tendrá diez capítulos en los que Gomez aprenderá a elaborar recetas de la mano de un cocinero invitado con el reto de hacerlo a distancia, cada uno desde su casa. Ángelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi y Tonya Holland serán los especialistas culinarios que desvelarán algunas de sus recetas más famosas o platos tradicionales de la cocina francesa, italiana, japonesa o mexicana, entre otras. "Tener a algunos de los mejores chefs abriendo sus cocinas para mí fue una experiencia humilde y divertida. Definitivamente descubrí que tengo mucho más que aprender", aseguró Gomez en un comunicado. En los últimos años, la joven actriz y cantante se ha mostrado cada vez más interesada por explorar la producción televisiva, ya fuera con la serie 13 Reasons Why (2017-2020) o con el documental Living Undocumented (2019), ambos para Netflix.