Alianza Federalista se reunirá en Torreón

El Gobierno de Coahuila confirmó que Torreón será sede de la reunión de la Alianza Federalista. El evento será el próximo lunes en el Centro de Convenciones y se abordarán los temas que tratarán en la reunión del próximo 19 de agosto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Alianza Federalista surge como iniciativa de los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para enfrentar de manera coordinada la contingencia sanitaria por COVID-19. A la fecha esta alianza suma once mandatarios.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, dijo que a la reunión faltan por confirmar asistencia tres gobernadores. Detalló que el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, deberá esperar los resultados de la nueva prueba COVID-19 a la que será sometido para asegurarse que ya no es portador del virus.

Sobre los temas, el mandatario coahuilense explicó que analizarán el pacto fiscal, la pandemia, economía y acciones pendientes dentro de esta fase de atención de la contingencia.

"El diálogo debe prevalecer en situaciones como las que vive México, porque yo creo que no hay una entidad que no pase por los estragos de la pandemia. Creo que vamos a estar presentes y este lunes en Torreón marcaremos las directrices de nuestra posición, que, adelanto, es combativa, pero congruente. No tiene que ver con una posición de choque, sino que tiene que ver con la realidad de nuestras entidades", puntualizó Riquelme.