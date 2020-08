Es mi responsabilidad esta derrota: Raphael Varane

Raphael Varane no se escondió. Luego del par de errores que ocasionaron los goles del Manchester City contra el Real Madrid, el zaguero madridista asumió la responsabilidad por quedar fuera de la Champions League.

"Quiero dar la cara, porque la falla es mía, la tengo que asumir por el esfuerzo de mis compañeros, es mi responsabilidad esta derrota", declaró el zaguero a la televisión.

El cuadro inglés superó 2-1 al español, en la vuelta de los octavos de final (global 4-2). Los tantos de Raheen Sterling y Gabriel Jesus fueron por balones perdidos de Varane. ¿Será que el francés salió con nervios o exceso de confianza?

En la explicación de la fatídica visita al Etihad Stadium, Varane indicó que "estuvimos bien en el partido, nos preparamos bien, los errores se pagan caros a ese nivel, no tengo explicaciones, es futbol, debo asumirlo, es una noche complicada para mí, debo asumir mi error, mi papel… Lo que hicimos fue darlo todo en el campo, a veces puedes fallar, estoy triste por mis compañeros, porque con el 1-1 teníamos oportunidad, al final salieron mal las cosas".

Finalmente, el central, quien cargó con parte de la ausencia de Sergio Ramos -expulsado en el juego de ida-, agradeció el apoyo moral del vestidor merengue y del técnico Zinedine Zidane.

"Me sentía bien, puede que arriesgamos demasiado al principio y pagamos caro. Gracias a mis compañeros (por el apoyo), hay errores en todo el campo, pero hay zonas donde se paga caro. No hay que hablar mucho, saben que estoy triste, hay que tener carácter y volvernos mejores y más fuertes, será una noche complicada, soy de competir y perdimos… fallamos. No me voy contento, tenemos que asumirlo", reiteró.

Muy Bien por Varane.



“Quiero dar la cara porque esta derrota es mía, la tengo que asumir."



Todos podemos equivocarnos. Me encantaría conocer la conversación íntima entre Zidane, y Varane de lo que significa este día en su carrera.pic.twitter.com/gdIIfZ20Ki — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) August 7, 2020