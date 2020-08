Avión sufre accidente y se parte en dos en aeropuerto de la India

El aparato aéreo, que procedía de Dubai (IX-1344), terminó partiéndose en dos, según se pudo corroborar en imágenes que circulan en redes sociales.

Al momento, no hay reporte oficial de víctimas.

Breaking: Air India Express Boeing 737 from Dubai to Calicut has been involved in a serious incident on landing — overrunning the runway, aircraft fuselage broken up, rescue operation underway. #Calicut pic.twitter.com/MmtYNZimaV