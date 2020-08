Kylie Minogue hace un viaje a los 70's con video Say Something

La cantante australiana Kylie Minogue emocionó este viernes a sus fans tras el lanzamiento de su nuevo video musical Say Something, el primer sencillo de su reciente producción discográfica DISCO.

El recién estrenado material audiovisual muestra a la artista de 52 años montada arriba de un unicornio blanco para luego fundirse en una escenografía caleidoscópica llena de brillo que recuerda al estilismo setentero.

En el clip dirigido por Sophie Muller, Minogue aparece bailando en variedad de atuendos brillantes.

La famosa cantante conocida por éxitos como Love at First Sight y Can’t Get You Out Of My Head, hizo su esperado regreso a la escena musical tras dos años de su último álbum Golden, que consiguió el número uno en las listas de ventas.

Con DISCO, que llegará a plataformas digitales y tiendas físicas el próximo 6 de noviembre, Minogue marca una nueva etapa musical con un sonido pop-disco.