Apagón afecta una gran franja de Manhattan

Un vocero de la empresa de electricidad Consolidated Edison dijo que el apagón del viernes comenzó a las 5:13 de la mañana en Harlem y el norte de la isla, y que afectó a unos 180,000 clientes. Duró media hora, añadió. Otros 5,000 clientes se quedaron sin electricidad en otro apagón en Queens. En principio se desconocía la causa del apagón del viernes, que afectó a varias líneas del metro.

Las cuadrillas trabajaron sin interrupción para restaurar el servicio en las partes de la ciudad afectadas por el paso de la tormenta tropical días atrás. Más de 6,000 usuarios carecían de electricidad en los distritos de Queens, Staten Island y el Bronx. La firma Con Edison dijo que la recuperarán apenas el domingo por la noche.

El video en vivo mostraba escasas luces en Manhattan en la madrugada, informó la emisora WABC-TV.

New Yorkers capture a blackout that affected tens of thousands in #Manhattan #NY https://t.co/8mvEDWbL7G