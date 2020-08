Penalizan a Racing Point tras imitar componentes similares a Mercedes

La escudería Racing Point de Fórmula Uno tendrá que afrontar una multa de 400,000 euros y una penalización de 15 puntos en el Mundial de Constructores por utilizar conductos de ventilación similares de los del monoplaza de la temporada 2019 de la escudería Mercedes.

La decisión, motivada por una protesta del equipo Renault contra los monoplazas conducidos por el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll durante los Grandes Premios de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, ha sido confirmada este viernes por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Según los jueces de la FIA, Renault denunció tras el Gran Premio de Estiria del pasado julio que el chasis del monoplaza de esta temporada de Racing Point tenía unos conductos de ventilación "casi idénticos" a los que utilizó Mercedes en la temporada 2019, y que estos componentes forman parte de los denominados "componentes listados" que deben ser diseñados por cada escudería.

En un largo documento que examina los hechos, los argumentos de Renault y las respuestas a éstos por parte de Racing Point, los jueces de la FIA determinan finalmente que "el principal responsable de los diseños fue Mercedes, no Racing Point".

"Racing Point no diseñó los RBDs (conductos de ventilación traseros) utilizados en su monoplaza de 2020 y requeridos, por lo tanto la protesta está bien fundada", concluyen los jueces de la FIA en el punto 12 de sus conclusiones.

Los jueces consideran que estos componentes cumplen con las reglas técnicas y los ingenieros de Racing Point no pueden "desaprender" la ventaja obtenida con estos componentes de Mercedes, por lo que la sanción impuesta pretende penalizar "la ventaja potencial" que puedan haber obtenido.

No obstante, para los jueces se trata de un incumplimiento del reglamento deportivo y no del reglamento técnico, por lo que consideran que no es necesario contemplar la descalificación, lo que sería normal en caso de que no se cumpliera el reglamento técnico.

Racing Point era hasta ahora el quinto equipo del Mundial de Constructores con 42 puntos, diez más que Renault, que tiene 32, con lo que la sanción debería dejarle con 27 tantos y en sexta posición.