Aclara inversión en camiones de basura

Ayer jueves en sesión de Cabildo, se aclaró el monto de inversión en la compra de los camiones recolectores de basura, ya que mediante un boletín de prensa se dijo que el costo de las dos unidades era de 8 millones de pesos.

La cantidad generó polémica, por lo que este tema fue abordado en la reunión. Posteriormente, en entrevista, el alcalde Homero Martínez mencionó que se había creado una confusión en su discurso pues el costo de los camiones modelo 2014 y 2016 fue de 2.6 millones de pesos y no los 8 millones que se mencionó.

"Hubo una malinterpretación cuando se hizo la entrega de los camiones. Mi discurso fue que a veces uno no dimensiona de cuánto cuesta un camión de basura hasta cuando tratas de adquirirlo y la declaración fue que el tractor nos cuesta dos millones, dos millones trescientos un 2020, más la tolva, los gatos, la toma de fuerza y demás, para poner la caja al camión y por eso nos fuimos por un 2016 y un 2014", aclaró.

Agregó que el tesorero, Ricardo Olivares Porras, hizo una negociación y se consiguieron unidades de modelos anteriores en buen estado. Uno costó 1 millón y medio y el otro camión 1 millón 100 mil pesos. "Hoy se está dando un servicio a la ciudadanía por un monto de 2.6 millones de pesos y eso viene a ayudarnos a la recolección de basura".

El edil dijo que de los 25 camiones para el servicio de limpieza solo se tenían trabajando 16 y el resto están obsoletos o ya no funcionan.

"Hicimos un esfuerzo con recursos propios del Municipio de adquirir esas dos unidades que sin duda vendrán a beneficiar. Yo les decía que a veces no es el monto de la inversión, sino es el beneficio que la gente tenga con la recolección en tiempo y tratar de evitar, sobre todo con el COVID, que haya basura en las viviendas de Lerdo", declaró.

Por su parte, el regidor de Acción Nacional, Ángel Luna, cuestionó que no se tomaba en cuenta al Cabildo para hacer las obras o adquisiciones. "No puede ser que se pretenda hacer compras y luego tratar de adecuarlas, ¿porque entonces para qué sirvió el presupuesto? Eso tiene mucho que ver con la falta de planeación, igual pasa con las obras públicas, con la adquisiciones, si no hay una planeación, lo que ocasiona es que haya estas desviaciones del presupuesto" declaró.

Dijo que no niega que haya necesidad de adquirir los camiones de basura pero lo que no le parece son las formas, puesto que toda administración pública está basada en una planeación del presupuesto, pues así se aprobó.

"No es que no se puedan hacer adquisiciones u obras públicas, pero para algo se aprueban dentro del Cabildo y el mayor dato es que no hay un programa anual de adquisiciones y no hay un programa anual de obra y se va haciendo como lo que va saltando, en las necesidades. El alcalde dice que hay situaciones como el tema del COVID, que obviamente no pudieron preverse este año y en la adquisición de los vehículos sí es un tema que debió preverse".

Luna Puente dijo que desde que se formaron las comisiones en el Ayuntamiento pidieron que se les integrara al Comité de Adquisiciones y hasta ahora no se ha hecho.