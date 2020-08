Puntadas que tejen la vida

Fue gracias a su madre que Norma Juárez tuvo su primer contacto con el mundo del tejido. Entre agujas y estambres de distintos colores, conoció detalladamente los estilos de las diferentes puntadas. Con el sentido de la observación, contemplaba cómo las manos de su progenitora creaban prendas a través de esas líneas que se entrelazan para formar figuras.

Así, Norma heredó el talento de tejer y, con la curiosidad que dota la infancia, comenzó a fabricar sus propias creaciones. Sin embargo, debido sus otras labores, por un tiempo se olvidó de este arte hasta que se percató, gracias a las redes sociales, de que el tejido estaba teniendo un renacimiento en la moda a nivel mundial.

Con entusiasmo, retomó el arte de portar las agujas entre sus manos, enlazó el estambre en ellas y los compases de aquellas puntadas volvieron a tocar su corazón como cuando era niña.

Entonces, sintió un llamado proveniente de su formación como profesora de educación primaria, pues comparte que la textura de su espíritu se teje desde la enseñanza.

"Cuando retomé el tejido, había muchas personas que querían aprender y no tenían la manera. Un día me metí a Facebook y subí un vestido en unos grupos que había de tejido. Me lo puse, se los presenté y les dije que si gustaban que les dijera cómo se hacía. Y así empezó".

Hace tres años, Norma decidió crear su propio canal de YouTube titulado Norma y sus puntadas, para compartir videos más largos que le permitieran explicar con profundidad la elaboración de las prendas a sus seguidores. En esta plataforma audiovisual, el proyecto se viralizó y personas de todas partes del mundo comenzaron a contactarla. "El tejido es un lenguaje universal".

Norma afirma que el tejido le sirve a mucha gente como una forma de vida, que todo se torna sencillo cuando se quiere aprender y que si a eso se suma una guía que ama compartir su conocimiento, el mismo sendero mostrará con claridad el horizonte de su hilaje.

"Abrí el canal para que todos los que quisieran pudieran tener acceso a hacer alguna prenda. Y si les podría servir de algo, pues yo encantada".

Así, la lagunera se abre campo entre el cúmulo de sus ocupaciones para atender comentarios y retroalimentar las dudas de sus seguidores. Las opciones de creación son infinitas: suéteres, cobijas, blusas, abrigos, muñecos, faldas, colchas, "todo, todo se puede hacer".

Además, guarda en su memoria una anécdota con una de sus suscriptoras, quien tras pasar por una época muy difícil de depresión, encontró cobijo y refugio en el tejido. "Ya hasta tiene su canal y de ahí vive".

Este arte también es una terapia, más para estos tiempos de confinamiento donde la rutina puede abrumar.

"Como me encanta tejer, empiezo y no me quiero ni dormir, ni que se haga noche, porque ya lo quiero ver terminado. Al momento de verlo terminado digo: 'Lo que pueden hacer tus manos'. Y no nos damos cuenta hasta que no nos animamos. Si tú lo intentas y te asesoras con alguien que sepa, lo vas a lograr".

Recientemente, Norma recibió por parte de YouTube su placa de 100 mil suscriptores, suceso que la hizo sentir muy feliz y espera seguir creciendo de la mano de sus enseñanzas. Así, agradece poder compartir su experiencia con personas que tienen hambre de aprender.

La lagunera ha alcanzado los cien mil suscriptores en YouTube gracias a su amor por el tejido.