Renuncia vicepresidente del CNE de Venezuela

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo este jueves, menos de dos meses después de haber sido designado para el puesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que nombró a la nueva junta directiva.

Jiménez, exaliado del chavismo, es ahora miembro del partido opositor Un Nuevo Tiempo, que se ubica en el espectro de la "centroizquierda" de la política venezolana, y aseveró que, tras dejar su cargo, asume "plenamente la lucha por el cambio democrático de Venezuela".

La nueva junta directiva del CNE, cuya legalidad fue cuestionada por la oposición desde el primer momento, fue nombrada el pasado 12 de junio por el TSJ, al no proceder el Parlamento a las designaciones, tal y como corresponde.

Aunque los rumores y especulaciones sobre la renuncia de Jiménez circularon desde primeras horas de la mañana, se hizo efectiva al comienzo de la tarde, cuando acudió a la sede del CNE a presentar por escrito, según manda la ley, el documento que recoge el cese de sus funciones.

Fueron varios los medios y periodistas que hicieron sus propias conjeturas a través de redes sobre la razón que llevó al político a renunciar a su cargo, entre las que se aseguraba que el motivo sería la intención de Jiménez de presentar su candidatura como diputado para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.

El ya exvicepresidente del CNE aseguró que, aunque no descartaba la posibilidad de postularse como candidato, por el momento no tiene propuestas al respecto y, por tanto, "no es el motivo" que lo ha llevado a dejar su cargo.

Renuncia

