Después de 5 meses... regresa la Champions League

El Real Madrid necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Liga de Campeones, tras perder la ida en el estadio Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el club inglés.

El 1-2 de la ida permite al Manchester City sentirse favorito en una gran noche europea. Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham Hotspur, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Santiago Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en el viejo continente.

Pero el Real Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones que no hay nada imposible en su competición fetiche, rey de Europa y con mano de hierro en la última década cuando conquistó cuatro de cinco ediciones, tres consecutivas con Zinedine Zidane al mando. Nunca perdió una eliminatoria el técnico francés en la Liga de Campeones y encara su prueba más difícil. Un cara a cara frente a Pep Guardiola, con admiración mutua y estilos de juego que prometen un partido vistoso. El Real Madrid necesita goles y el City no sabe jugar a defenderse con un entrenador que siempre basa todo desde la posesión.

Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en casa a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club, y Mariano Díaz completa las ausencias tras sufrir coronavirus.

La Juventus de Turín encara por su parte la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Lyon contra las cuerdas, tras perder 1-0 la ida en Francia, obligado a una nueva remontada al estilo de la del año pasado contra el Atlético Madrid para evitar una nueva debacle.

Tras coronarse con su noveno título consecutivo en la Serie A, el Juventus reanuda una competición que no gana desde 1996, contra un Lyon que llega con la incógnita de la falta de rodaje, pues solo volvió a jugar un partido oficial el pasado 31 de julio, cayendo contra el París Saint Germain en la Copa de la liga francesa, el primero en cinco meses.

Este Juventus recibe más goles y no brilla a nivel de futbol, lo que hace esta eliminatoria aún más difícil de prever.