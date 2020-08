Dudas ante Rayados

uillermo Almada tiene dudas para armar su alineación de cara al partido de mañana ante los Rayados del Monterrey, pero también tiene certeza absoluta en que Santos Laguna mantendrá su estilo de juego y buscará sacar los tres puntos de una cancha que les ha resultado inexpugnable.

El equipo Albiverde continúa entrenando en su cuartel general, planteando la táctica a utilizar ante los Rayados, manteniendo las medidas necesarias para evitar contagios del coronavirus COVID-19, ya que siguen presentándose casos positivos en la Liga MX. Ayer, los Guerreros realizaron su partido interescuadras para ajustar el once inicial ante los Rayados, buscando suplir las ausencias que podrían darse por situaciones de lesión y de la suspensión que acarrea el defensa Félix Torres, quien vio la tarjeta roja en el pasado duelo ante el Guadalajara.

En una conferencia de prensa que se realizó de manera virtual, Almada aseguró que no hay temor de visitar el estadio BBVA, donde Santos no ha podido ganar desde la fundación del moderno inmueble: "vamos sin ningún tipo de miedo, ante un rival que tiene muy buenos futbolistas, pero si creemos en nuestra propuesta, tendremos oportunidad de ganar. Siempre que hemos ido se han dado buenos partidos, aunque perdemos por algunos detalles nuestros, nos deja una enseñanza para los partidos que viene, iniciando con este, pero siempre creyendo en nuestra propuesta", sentenció.

Almada adelantó que los Guerreros podrían presentar variantes en el compromiso de la jornada 3 del torneo Guardianes 2020, pero no será motivo para sentirse en desventaja frente a los Rayados: "seguramente vamos a tener algunas ausencias por diversas circunstancias, como la suspensión de Torres, pero debemos afrontarlas, tenemos un abanico corto de futbolistas, pero no lo vamos a utilizar como excusa y si tenemos que improvisar a un jugador en otra posición, lo vamos a hacer, estamos trabajando en eso, esperaremos hasta mañana (hoy) para definir".

Mantener la idea de juego que ha mostrado Santos Laguna desde la llegada del uruguayo al banquillo, es la encomienda para los Guerreros durante este fin de semana, más allá de que se deba utilizar a jugadores que no fueron titulares en la jornada anterior: "la propuesta siempre va a ser la misma, la distribución de los jugadores es la que puede cambiar. Estamos un poco complicados en un sector de la cancha, pero vamos a tratar de resolverlo hoy (ayer) para que los jugadores puedan digerirlo bien, así que cualquier lesión o baja, la podremos resolver y decidirnos por quienes estén en mejores condiciones físicas", advirtió.

Almada sufrió una de sus derrotas más dolorosas al frente de Santos, visitando a los Rayados en la fase de cuartos de final del torneo Apertura 2019, pero para el estratega Albiverde, no es la del sábado una oportunidad de cobrar venganza por esa eliminación, cuando los laguneros llegaban como líderes del torneo y por ende, favoritos: "revancha no, muchas ganas y muchas ansias de ganar el partido, nosotros trabajamos para eso, para darle alegrías a la gente, a los futbolistas y nuestras familias que están detrás de nosotros. Nadie va a cambiar el resultado que se ha dado antes, pero nosotros tenemos muchos ánimos de ganar, de jugar mejor que el rival, lo que no es definitivo, pero sí te abre un mayor número de oportunidades".

El estratega santista afirmó estar consciente de la rivalidad que sostienen los laguneros con los equipos regiomontanos, de los que reconoció la calidad de sus planteles: "cuando hay una rivalidad, siempre hay un plus, así es el deporte, así es el futbol, este es un rival con muy buenos futbolistas, con un plantel muy grande, nosotros vamos con mucho entusiasmo de ganar, hemos ido antes y se han dado otros resultados, pero nosotros tenemos mucha confianza en ganar", dijo.

Ante la calidad de la plantilla que tienen los Rayados, no se siente intimidado Almada, quien mantiene la confianza en sus jugadores y en el esfuerzo colectivo que ponen en la cancha: "nosotros tenemos un juego de conjunto, que hemos trabajado mucho y que no se vio contra Cruz Azul porque solamente jugamos ocho minutos con once jugadores, pero aún así, nuestro despliegue fue de los mejores de la liga. Confiamos plenamente en los futbolistas que tenemos, sin faltar el respeto a Monterrey que tiene un gran plantel, pero nosotros tenemos confianza en nuestros futbolistas".

El entrenador de los Guerreros dejó ver que David Andrade estaría en duda para jugar ante los Rayados, aunque no aseguró si se trata de un tema relacionado con lesión o con el COVID-19: "el otro día jugó Andrade y lo hizo muy bien, Andrade es uno de los jugadores que está en duda, así que si está en condiciones, va a jugar él, lo vamos a evaluar y esperemos que juegue, porque nos dejó satisfechos, a pesar de su inactividad, lo hizo muy bien, creemos que va a en línea ascendente y va a seguir hacia arriba su evolución, al igual que otros compañeros", sostuvo.

Se cuestionó al técnico santista si había más casos positivos al virus en su plantel, pero optó por cederle esa responsabilidad al club y a la Liga MX. En cuanto a los rumores que han surgido en portales deportivos, acerca del interés de Santos Laguna por el delantero Stiven Plaza, quien milita en el Valladolid de la primera división española, Almada lo descartó por completo: "obviamente conozco a Stiven Plaza, es una de las joyas del futbol ecuatoriano, una de las mejores apariciones en los últimos años, lo que le valió irse firmado a Europa, pero no es una posición que nosotros necesitemos, ni es un pedido mío, ni tengo conocimiento de que el club pudiera estar interesado en él. Si fuéramos a incorporar a alguien, sería en otra posición", concluyó.